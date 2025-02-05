Стало известно, кто займет пост замглавы в Ростовской области после ухода Артемова

Posted 5 февраля, 13:32
Published 5 февраля, 13:32
Modified 5 февраля, 13:34
Updated 5 февраля, 13:34
По информации в СМИ, заместитель главы донского края Вадим Артемов покидает свой пост. Отмечается, что силовиков, которых он курировал, передадут в ведение замгубернатора Михаила Корнеева.
«Если честно, я сомневаюсь, что эти полномочия передадут Корнееву. В принципе, если это произойдет, значит, он пройдет все проверки и получит доверие на эту должность. Но я думаю, что этот пост займет абсолютно новый человек», — считает Евгений Михайлов.
Собеседник не исключает, что передача полномочий Михаилу Корнееву может быть временной.
«В команде, которую набирает врио губернатора Ростовской области, сейчас все временные. По большому счету он и сам исполняющий обязанности. Думаю, все закрепят свои позиции исключительно после выборов. Только тогда мы поймем окончательно, кто будет работать в команде Слюсаря. А пока можно гадать сколько угодно», — резюмирует политолог.
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