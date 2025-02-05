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Posted 5 февраля, 13:32

Published 5 февраля, 13:32

Modified 5 февраля, 13:34

Updated 5 февраля, 13:34

Молодой чиновник

Стало известно, кто займет пост замглавы в Ростовской области после ухода Артемова

5 февраля 2025, 13:32
Фото: Racool_studio/freepik. Молодой чиновник

Политолог рассказал о кадровых решениях в команде донского врио губернатора

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Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что на должность ушедшего с должности замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова, вероятно, придет абсолютно новый человек.

По информации в СМИ, заместитель главы донского края Вадим Артемов покидает свой пост. Отмечается, что силовиков, которых он курировал, передадут в ведение замгубернатора Михаила Корнеева.

«Если честно, я сомневаюсь, что эти полномочия передадут Корнееву. В принципе, если это произойдет, значит, он пройдет все проверки и получит доверие на эту должность. Но я думаю, что этот пост займет абсолютно новый человек», — считает Евгений Михайлов.
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Собеседник не исключает, что передача полномочий Михаилу Корнееву может быть временной.

«В команде, которую набирает врио губернатора Ростовской области, сейчас все временные. По большому счету он и сам исполняющий обязанности. Думаю, все закрепят свои позиции исключительно после выборов. Только тогда мы поймем окончательно, кто будет работать в команде Слюсаря. А пока можно гадать сколько угодно», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, как подала в отставку председатель Гордумы Ростова — глава города Зинаида Неярохина.

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