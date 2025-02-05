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Posted 5 февраля, 12:45

Published 5 февраля, 12:45

Modified 5 февраля, 12:47

Updated 5 февраля, 12:47

Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО №1 в Ростове

Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО №1 в Ростове

5 февраля 2025, 12:45
Фото: rostovgazeta.ru. Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО №1 в Ростове
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Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Апелляционный суд признал законным приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО №1 в Ростове. Об этом рассказали «РИА Новости».

Уточняется, что сам виновный не принимал участия в рассмотрении жалобы, но адвокат потребовал смягчить приговор.

«Приговор Южного окружного военного суда от 23 июля 2024 года оставить без изменения», — цитирует источник судью.
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Сообщается, что в июле суд приговорил его к 20 годам заключения. Его признали виновным в участии в террористической деятельности, а также в изготовлении взрывного устройства. Также он проходит по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО.

Напомним, 16 июня 2024 года произошла попытка побега заключенных из изолятора. Они сумели покинуть камеры и захватить двоих сотрудников ФСИН. В итоге заложники были освобождены, а большинство нападавших ликвидировали.

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