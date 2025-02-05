Суд признал законным приговор захватчику заложников в СИЗО №1 в Ростове

Posted 5 февраля, 12:45
Published 5 февраля, 12:45
Modified 5 февраля, 12:47
Updated 5 февраля, 12:47
Уточняется, что сам виновный не принимал участия в рассмотрении жалобы, но адвокат потребовал смягчить приговор.
«Приговор Южного окружного военного суда от 23 июля 2024 года оставить без изменения», — цитирует источник судью.
Сообщается, что в июле суд приговорил его к 20 годам заключения. Его признали виновным в участии в террористической деятельности, а также в изготовлении взрывного устройства. Также он проходит по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО.
Напомним, 16 июня 2024 года произошла попытка побега заключенных из изолятора. Они сумели покинуть камеры и захватить двоих сотрудников ФСИН. В итоге заложники были освобождены, а большинство нападавших ликвидировали.