«Третья волна эпидсезона»: почему в Ростовской области призвали ввести масочный режим

Врач рассказал, почему в Ростовской области призвали ввести масочный режим

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Масочный режим вводится для того, чтобы напомнить ростовчанам — есть такая проблема, как сезонные ОРВИ и грипп. Ее надо не опасаться, а принимать меры, чтобы не заболеть. Одна из таких мер — носить маски в местах скопления людей. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в поликлинике Ростова.