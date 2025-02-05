rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 15:25

Published 5 февраля, 15:25

Modified 5 февраля, 15:27

Updated 5 февраля, 15:27

«Третья волна эпидсезона»: почему в Ростовской области призвали ввести масочный режим

«Третья волна эпидсезона»: почему в Ростовской области призвали ввести масочный режим

5 февраля 2025, 15:25
Фото: 1MI. «Третья волна эпидсезона»: почему в Ростовской области призвали ввести масочный режим

Врач рассказал, почему в Ростовской области призвали ввести масочный режим

Сюжет
Эксклюзив
Масочный режим вводится для того, чтобы напомнить ростовчанам — есть такая проблема, как сезонные ОРВИ и грипп. Ее надо не опасаться, а принимать меры, чтобы не заболеть. Одна из таких мер — носить маски в местах скопления людей. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в поликлинике Ростова.

Медики объясняют, что масочный режим рекомендован в случае увеличения числа пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии. По словам доктора, учащение регистрации случаев вирусных инфекций в донской столице стало наблюдаться еще на прошлой неделе.

«Сейчас, по моим представлениям о подъемах заболеваемости, в Ростове идет третья волна вирусных инфекций», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Роспотребнадзор призвал ввести масочный режим в Ростовской области
Узнать подробнее

В поликлинике рассказывают, что медики в масках ходят с осени, когда был первый подъем заболеваемости.

Помимо ношения масок для защиты от вирусов предусмотрен целый комплекс мероприятий. Например, в Ростове рекомендовано не собираться большими группами.

«Однако каждый должен и самостоятельно выполнять меры для своей защиты. Если нет возможности отказаться от посещения мест скопления людей, то нужно надевать маску. Вернувшись с улицы — вымыть руки и лицо. Можно промыть нос», — рекомендует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за гриппа в Ростовской области начали вводить карантин.

В Ростовской области начали вводить карантин из-за гриппа
Узнать подробнее
Читайте также:
Активный рост заболеваний гриппом А и В зафиксировали в Ростовской областиРежим ЧС ввели под Ростовом-на-Дону из-за опасного гриппаТерриториям Ростовской области угрожает опасный грипп
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Грипп#Здоровье#Масочный режим#Карантин#Ростов#Заболеваемость#Пневмония#Вирусные инфекции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика