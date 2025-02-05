«Третья волна эпидсезона»: почему в Ростовской области призвали ввести масочный режим

Posted 5 февраля, 15:25
Published 5 февраля, 15:25
Modified 5 февраля, 15:27
Updated 5 февраля, 15:27
Медики объясняют, что масочный режим рекомендован в случае увеличения числа пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии. По словам доктора, учащение регистрации случаев вирусных инфекций в донской столице стало наблюдаться еще на прошлой неделе.
«Сейчас, по моим представлениям о подъемах заболеваемости, в Ростове идет третья волна вирусных инфекций», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
В поликлинике рассказывают, что медики в масках ходят с осени, когда был первый подъем заболеваемости.
Помимо ношения масок для защиты от вирусов предусмотрен целый комплекс мероприятий. Например, в Ростове рекомендовано не собираться большими группами.
«Однако каждый должен и самостоятельно выполнять меры для своей защиты. Если нет возможности отказаться от посещения мест скопления людей, то нужно надевать маску. Вернувшись с улицы — вымыть руки и лицо. Можно промыть нос», — рекомендует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за гриппа в Ростовской области начали вводить карантин.