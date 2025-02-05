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Posted 5 февраля, 05:04

Published 5 февраля, 05:04

Modified 5 февраля, 05:04

Updated 5 февраля, 05:04

Почему проблему с общественным транспортом не решить в 2025 в Ростове

Урбанист заявил, что проблему с автобусами в Ростове не получится решить в 2025-м

5 февраля 2025, 05:04
Фото: rostovgazeta.ru. Почему проблему с общественным транспортом не решить в 2025 в Ростове
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Эксклюзив
Блогер-урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что получил от Минтранса Ростовской области ответы на вопросы о закупке автобусов и приватизации автотранспортных предприятий. Однако ничего позитивного в этих ответах не обнаружил.

Напомним, что врио губернатора Юрий Слюсарь поручил министрам и главам муниципалитетов разработать четкий и поэтапный план действий для решения проблем с общественным транспортом. Сделать это предстояло до середины декабря 2024 года.

Тогда урбанист раскритиковал получившийся план развития, назвав его «планом закупки автобусов». Однако по факту, и это оказалось совсем не так.

«Теперь же выяснилось, что это даже не план закупки автобусов, а просто констатация потребностей общественного транспорта в Ростовской области», — отмечает Артемий Зайцев.

В официальном ответе Минтранса Ростовской области сообщается, что потребность региона в закупке автобусов на 2025 год составляет 210 единиц. Но в 2025 году деньги на это в областном бюджете не предусмотрены. Этот документ есть в наличии редакции.

«Сообщается, что в случае участия Ростовской области в федеральных программах по обновлению автобусов, потребности районов будут учтены. Но мне кажется, что, даже если и выделят деньги на автобусы, в 2025 году их купить вряд ли успеют», — делится мнением урбанист.
«А потом приватизируют?»: урбанист разнес план для общественного транспорта в Ростове
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Еще одно непонимание эксперта вызвал вопрос с приватизацией автотранспортных предприятий.
Еще одно непонимание эксперта вызвал вопрос с приватизацией автотранспортных предприятий.. Фото: rostovgazeta.ru

Еще одно непонимание эксперта вызвал вопрос с приватизацией автотранспортных предприятий.

«По поводу приватизации автотранспортных предприятий по-прежнему ничего не понятно. Закон требует приватизировать МУПы и ГУПы. Это значит, что сейчас нельзя покупать автобусы, которые потом придется за копейки отдать коммерсантам. Но пока было акционировано лишь „Сальское пассажирское автотранспортное предприятие“, хотя закон обязывает до 1 января 2025 года приватизировать все», — уточняет собеседник.

Урбанист добавляет, что если бы он принимал решения по нормализации ситуации с общественным транспортом, то однозначно сосредоточился бы на закупке троллейбусов с автономным ходом — для Ростова, Таганрога и Волгодонска.

«Троллейбусные предприятия остаются муниципальными, с ними все понятно. Они нам нужны для того, чтобы быстро находить замену плохим автобусным перевозчикам. Одновременно нужно наводить порядок с коммерческими автобусами. Один из вариантов — перевести часть городских маршрутов на брутто-контракты, чтобы город платил перевозчику за рейс, а не за пассажира», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове.

«Транспортный коллапс»: почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове
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