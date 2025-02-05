Урбанист заявил, что проблему с автобусами в Ростове не получится решить в 2025-м

Posted 5 февраля, 05:04
Published 5 февраля, 05:04
Modified 5 февраля, 05:04
Updated 5 февраля, 05:04
Напомним, что врио губернатора Юрий Слюсарь поручил министрам и главам муниципалитетов разработать четкий и поэтапный план действий для решения проблем с общественным транспортом. Сделать это предстояло до середины декабря 2024 года.
Тогда урбанист раскритиковал получившийся план развития, назвав его «планом закупки автобусов». Однако по факту, и это оказалось совсем не так.
«Теперь же выяснилось, что это даже не план закупки автобусов, а просто констатация потребностей общественного транспорта в Ростовской области», — отмечает Артемий Зайцев.
В официальном ответе Минтранса Ростовской области сообщается, что потребность региона в закупке автобусов на 2025 год составляет 210 единиц. Но в 2025 году деньги на это в областном бюджете не предусмотрены. Этот документ есть в наличии редакции.
«Сообщается, что в случае участия Ростовской области в федеральных программах по обновлению автобусов, потребности районов будут учтены. Но мне кажется, что, даже если и выделят деньги на автобусы, в 2025 году их купить вряд ли успеют», — делится мнением урбанист.
Еще одно непонимание эксперта вызвал вопрос с приватизацией автотранспортных предприятий.
«По поводу приватизации автотранспортных предприятий по-прежнему ничего не понятно. Закон требует приватизировать МУПы и ГУПы. Это значит, что сейчас нельзя покупать автобусы, которые потом придется за копейки отдать коммерсантам. Но пока было акционировано лишь „Сальское пассажирское автотранспортное предприятие“, хотя закон обязывает до 1 января 2025 года приватизировать все», — уточняет собеседник.
Урбанист добавляет, что если бы он принимал решения по нормализации ситуации с общественным транспортом, то однозначно сосредоточился бы на закупке троллейбусов с автономным ходом — для Ростова, Таганрога и Волгодонска.
«Троллейбусные предприятия остаются муниципальными, с ними все понятно. Они нам нужны для того, чтобы быстро находить замену плохим автобусным перевозчикам. Одновременно нужно наводить порядок с коммерческими автобусами. Один из вариантов — перевести часть городских маршрутов на брутто-контракты, чтобы город платил перевозчику за рейс, а не за пассажира», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове.