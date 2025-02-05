В 2025 году на строительство дорог в Ростовской области выделят 30 млрд рублей

Posted 5 февраля, 17:10
Published 5 февраля, 17:10
Modified 5 февраля, 17:12
Updated 5 февраля, 17:12
Слюсарь рассказал, что в 2025 году в регионе планируют привести в порядок 380 региональных и муниципальных дорог. Это более 600 километров. На реализацию плана из бюджета будет направлено больше 30 миллиардов рублей.
«Качественные дороги — это не только вопрос транспортной доступности, но и безопасности людей. Их удобства, если мы говорим о подъездах к нашим социальным учреждениям», — подметил врио губернатора.
Жители Ростовской области обрадовались такому раскладу дел и поблагодарили Юрия Слюсаря: «Отлично, лучшая новость на сегодня, наконец-то достучались мы».
«Большое спасибо. Очень хочется комфорта в любимом городе», — пишет пользователь.
Ранее RostovGazeta писала, что в 2025 году на ремонт дорог в Ростове-на-Дону потратят более 92 миллионов рублей.