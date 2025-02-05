rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 17:10

Published 5 февраля, 17:10

Modified 5 февраля, 17:12

Updated 5 февраля, 17:12

В 2025 году на строительство дорог в Ростовской области выделят 30 млрд рублей

В 2025 году на строительство дорог в Ростовской области выделят 30 млрд рублей

5 февраля 2025, 17:10
Фото: 1MI. В 2025 году на строительство дорог в Ростовской области выделят 30 млрд рублей
Власти Ростовской области в этом году планируют выделить на ремонт и строительство дорог более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Слюсарь рассказал, что в 2025 году в регионе планируют привести в порядок 380 региональных и муниципальных дорог. Это более 600 километров. На реализацию плана из бюджета будет направлено больше 30 миллиардов рублей.

«Качественные дороги — это не только вопрос транспортной доступности, но и безопасности людей. Их удобства, если мы говорим о подъездах к нашим социальным учреждениям», — подметил врио губернатора.

Владельцев экологичных авто могут освободить от налога в Ростовской области
Узнать подробнее

Жители Ростовской области обрадовались такому раскладу дел и поблагодарили Юрия Слюсаря: «Отлично, лучшая новость на сегодня, наконец-то достучались мы».

«Большое спасибо. Очень хочется комфорта в любимом городе», — пишет пользователь.

Ранее RostovGazeta писала, что в 2025 году на ремонт дорог в Ростове-на-Дону потратят более 92 миллионов рублей.

Читайте также:
Путин: кольцевую дорогу планируют построить вокруг Азовского моряДорогу из Ростова в Крым расширят до четырех полосБолее 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дорога#Ремонт дорог#Дорожные работы#Строительство#Транспорт#Капитальный ремонт#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика