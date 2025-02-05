В полиции Ростова-на-Дону назвали причину острого дефицита кадров

По словам начальника штаба ряды полиции в Ростове-на-Дону редеют из-за нескольких факторов. Во-первых, в МВД не хватает молодых специалистов. Они увольняются уже после первого года работы из-за невысокой зарплаты. А во-вторых, службу покидают опытные сотрудники. Они поднимаются по карьерной лестнице или переходят в другие ведомства. При этом у них уже есть льготы, выслуга и пенсия.