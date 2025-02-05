В полиции Ростова-на-Дону назвали причину острого дефицита кадров

Posted 5 февраля, 13:26
Published 5 февраля, 13:26
Modified 5 февраля, 13:28
Updated 5 февраля, 13:28
Так, если говорить о личном составе МВД в Ростове, то здесь на январь 2025 года не хватает около 17,5% сотрудников, а если — об участковых, то тут показатели куда хуже — 28%.
По словам начальника штаба ряды полиции в Ростове-на-Дону редеют из-за нескольких факторов. Во-первых, в МВД не хватает молодых специалистов. Они увольняются уже после первого года работы из-за невысокой зарплаты. А во-вторых, службу покидают опытные сотрудники. Они поднимаются по карьерной лестнице или переходят в другие ведомства. При этом у них уже есть льготы, выслуга и пенсия.
«Молодой лейтенант с высшим образованием, придя на службу в первый год работы, получает 37 тысяч рублей. Я думаю, дальнейшие комментарии излишни», — сказал Денисенко.
Ранее RostovGazeta рассказала, что полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат.