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Posted 5 февраля, 13:26

Published 5 февраля, 13:26

Modified 5 февраля, 13:28

Updated 5 февраля, 13:28

Дефицит сотрудников полиции в Ростове-на-Дону составил почти 30%

В полиции Ростова-на-Дону назвали причину острого дефицита кадров

5 февраля 2025, 13:26
Фото: rostovgazeta.ru. Дефицит сотрудников полиции в Ростове-на-Дону составил почти 30%

В полиции Ростова-на-Дону не хватает почти 30% сотрудников

Полиция Ростова-на-Дону испытывает сильный дефицит кадров в 2025 году. Некомплект полицейских составляет почти 30%, сообщает Donnews со ссылкой на начальника штаба управления МВД Кирилла Денисенко.

Так, если говорить о личном составе МВД в Ростове, то здесь на январь 2025 года не хватает около 17,5% сотрудников, а если — об участковых, то тут показатели куда хуже — 28%.

По словам начальника штаба ряды полиции в Ростове-на-Дону редеют из-за нескольких факторов. Во-первых, в МВД не хватает молодых специалистов. Они увольняются уже после первого года работы из-за невысокой зарплаты. А во-вторых, службу покидают опытные сотрудники. Они поднимаются по карьерной лестнице или переходят в другие ведомства. При этом у них уже есть льготы, выслуга и пенсия.

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«Молодой лейтенант с высшим образованием, придя на службу в первый год работы, получает 37 тысяч рублей. Я думаю, дальнейшие комментарии излишни», — сказал Денисенко.

Ранее RostovGazeta рассказала, что полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат.

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