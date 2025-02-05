rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 12:03

Published 5 февраля, 12:03

Modified 5 февраля, 12:03

Updated 5 февраля, 12:03

В Ростовской области могут запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

В Ростовской области могут запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

5 февраля 2025, 12:03
Фото: Pxhere. В Ростовской области могут запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу спиртных напитков молодым людям, которые не достигли возраста 21 года, в России, в том числе и в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что меру необходимо ввести «для предупреждения алкоголизации молодежи». В список запрещенной продукции вошли слабоалкогольные напитки и пиво.

Глава Следственного комитета также предложил снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за совершение преступлений, связанных с наркотиками, с 16 до 14 лет.

«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — цитирует источник Бастрыкина.
Больше сотни жителей Ростовской области скончались из-за отравления алкоголем
Узнать подробнее

Ранее стало известно, чем школьники из ростовской области заменяют запрещенные вейпы.

Читайте также:
Бастрыкин поручил проверить работу органов опеки в Ростовской областиБастрыкин заинтересовался аварией в Ростовской области с пострадавшими шахтерамиВодители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону
#Милана Белкина#Ростовская область#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#Запрет#Александр Бастрыкин#Следком#Следком России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика