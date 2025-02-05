В Ростовской области могут запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Posted 5 февраля, 12:03
Published 5 февраля, 12:03
Modified 5 февраля, 12:03
Updated 5 февраля, 12:03
Бастрыкин сообщил, что меру необходимо ввести «для предупреждения алкоголизации молодежи». В список запрещенной продукции вошли слабоалкогольные напитки и пиво.
Глава Следственного комитета также предложил снизить возрастной порог для привлечения к ответственности за совершение преступлений, связанных с наркотиками, с 16 до 14 лет.
«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — цитирует источник Бастрыкина.