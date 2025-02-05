Видимость на М-4 «Дон» в Ростовской области упала до нулевой из-за тумана

Posted 5 февраля, 10:39
Published 5 февраля, 10:39
Modified 5 февраля, 10:41
Updated 5 февраля, 10:41
Судя по кадрам, которые опубликовал источник, видимость на автодороге значительно снизилась: можно разглядеть только близко проезжающие машины, а дальше — лишь густая пелена
«Трассу заволокло мглою — на кадрах Октябрьский район. Видимость упала до нескольких десятков метров», — пишет источник.
Напомним, из-за ухудшения видимости на дорогах водителям стоит быть особенно внимательными, чтобы не допустить аварийных ситуаций.
Ранее в январе Ростовскую область накрыл густой туман. Из-за этого на Дону объявили штормовое предупреждение. Погодное явление не обошлось без последствий: так, на трассе М-4 «Дон» в страшном ДТП разбились девять машин.