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Posted 5 февраля, 10:39

Published 5 февраля, 10:39

Modified 5 февраля, 10:41

Updated 5 февраля, 10:41

Туман на трассе

Видимость на М-4 «Дон» в Ростовской области упала до нулевой из-за тумана

5 февраля 2025, 10:39
Фото: Pxhere. Туман на трассе
В Ростовской области автодорогу М-4 «Дон» заволокло белой пеленой, из-за чего видимость на трассе упала до опасного уровня. Кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Судя по кадрам, которые опубликовал источник, видимость на автодороге значительно снизилась: можно разглядеть только близко проезжающие машины, а дальше — лишь густая пелена

«Трассу заволокло мглою — на кадрах Октябрьский район. Видимость упала до нескольких десятков метров», — пишет источник.

Напомним, из-за ухудшения видимости на дорогах водителям стоит быть особенно внимательными, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

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Видео: ТГ don_mash. Туман на трассе в Ростовской области

Ранее в январе Ростовскую область накрыл густой туман. Из-за этого на Дону объявили штормовое предупреждение. Погодное явление не обошлось без последствий: так, на трассе М-4 «Дон» в страшном ДТП разбились девять машин.

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