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Posted 5 февраля, 11:09

Published 5 февраля, 11:09

Modified 5 февраля, 11:11

Updated 5 февраля, 11:11

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов покидает пост

5 февраля 2025, 11:09
Фото: donland.ru. Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам обеспечения деятельности главы региона и госполитики в области территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами Вадим Артёмов покидает свой пост. Об этом сообщил 1RND, ссылаясь источник во властных кругах.

Напомним, в декабре 2024 года появилась информация о том, что Вадим Артемов якобы скоро покинет пост. Позже в пресс-службе регионального правительства информацию прокомментировали неоднозначно, но уточнили, что никаких документов на данный счет нет.

Вадим Артемов занимает кресло заместителя 14 лет подряд.

«Силовиков, которых курировал Вадим Артёмов, а это военные, пограничники и таможенники, передадут в ведение замгубератора Михаила Корнеева. Он станет курировать всех силовиков, как это было при Чубе. Новый назначенец вплотную займётся аппаратом правительства и кадровой политикой», — пишет источник.
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