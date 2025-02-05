Замгубернатора Ростовской области Вадим Артёмов покидает пост

Posted 5 февраля, 11:09
Published 5 февраля, 11:09
Modified 5 февраля, 11:11
Updated 5 февраля, 11:11
Напомним, в декабре 2024 года появилась информация о том, что Вадим Артемов якобы скоро покинет пост. Позже в пресс-службе регионального правительства информацию прокомментировали неоднозначно, но уточнили, что никаких документов на данный счет нет.
Вадим Артемов занимает кресло заместителя 14 лет подряд.
«Силовиков, которых курировал Вадим Артёмов, а это военные, пограничники и таможенники, передадут в ведение замгубератора Михаила Корнеева. Он станет курировать всех силовиков, как это было при Чубе. Новый назначенец вплотную займётся аппаратом правительства и кадровой политикой», — пишет источник.