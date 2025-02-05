«Зайдите в укрытие»: глава Новошахтинска сообщил о ракетной опасности

Posted 5 февраля, 11:54
Published 5 февраля, 11:54
Modified 5 февраля, 11:56
Updated 5 февраля, 11:56
Информация о ракетной опасности по Новошахтинску появилась в телеграм-канале Сергея Бондаренко в 12.49 мск. Он предупредил горожан о соблюдении осторожности и порекомендовал укрыться в безопасном помещении.
«Просим Вас соблюдать осторожность и бдительность. Сохраняйте спокойствие. Зайдите в здание или подходящее укрытие, помещение без окон со сплошными стенами. При обнаружении обломков необходимо сообщить по телефону 112», — написал Бондаенко.
Ракетная опасность продлилась восемь минут: уже в 12.57 в телеграм-канале главы горадминистрации появилось сообщение об отбое угрозы атаки с воздуха.
Ранее, в ночь на 3 февраля, в Ростовской области отразили массированную атаку с воздуха. Всего в регионе сбили 29 БПЛА, а по всей России — порядка 70. О том, как атаку пережили местные жители, — в материале RostovGazeta.