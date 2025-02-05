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Posted 5 февраля, 11:54

Published 5 февраля, 11:54

Modified 5 февраля, 11:56

Updated 5 февраля, 11:56

В Новошахтинске объявили ракетную опасность

«Зайдите в укрытие»: глава Новошахтинска сообщил о ракетной опасности

5 февраля 2025, 11:54
Фото: mil.ru. В Новошахтинске объявили ракетную опасность

В Новошахтинске объявили ракетную опасность 5 февраля

В Новошахтинске 5 февраля объявили ракетную опасность, которая продлилась восемь минут. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Бондаренко, ссылаясь на экстренную информация РСЧС.

Информация о ракетной опасности по Новошахтинску появилась в телеграм-канале Сергея Бондаренко в 12.49 мск. Он предупредил горожан о соблюдении осторожности и порекомендовал укрыться в безопасном помещении.

«Просим Вас соблюдать осторожность и бдительность. Сохраняйте спокойствие. Зайдите в здание или подходящее укрытие, помещение без окон со сплошными стенами. При обнаружении обломков необходимо сообщить по телефону 112», — написал Бондаенко.

Ракетная опасность продлилась восемь минут: уже в 12.57 в телеграм-канале главы горадминистрации появилось сообщение об отбое угрозы атаки с воздуха.

По Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА
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Ранее, в ночь на 3 февраля, в Ростовской области отразили массированную атаку с воздуха. Всего в регионе сбили 29 БПЛА, а по всей России — порядка 70. О том, как атаку пережили местные жители, — в материале RostovGazeta.

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