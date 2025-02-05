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Posted 5 февраля, 07:41

Published 5 февраля, 07:41

Modified 5 февраля, 07:43

Updated 5 февраля, 07:43

Врачи обнаружили зубной протез в кишечнике у ростовчанки

Жительница Ростова во сне проглотила свой протез

5 февраля 2025, 07:41
Фото: 1MI. Врачи обнаружили зубной протез в кишечнике у ростовчанки
Зубной протез застрял в кишечнике у жительницы Ростова. Как он туда попал и что случилось с женщиной, читайте в материале RostovGazeta.

Горожанка носила съемный зубной протез. Перед сном она его снимала, но в какой-то момент забыла это сделать. Проснувшись утром, женщина почувствовала неприятные ощущения в желудке. В ужасе она поняла, что уснула с протезом, и теперь он исчез.

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Проснувшись утром, женщина почувствовала неприятные ощущения в желудке.
Проснувшись утром, женщина почувствовала неприятные ощущения в желудке.. Фото: Минздрав Ростовской области

Врачи сделали рентген и видеогастроскопию. Там специалисты действительно увидели злополучный протез. Однако достать его с помощью эндоскопа не могли — предмет уже был в тонком кишечнике.

Женщину отправили домой, ждать, когда протез выйдет сам. Но спустя 10 дней на обследовании его снова увидели в кишечнике. Оказалось, что тот застрял в складках тонкой кишки. Как сообщает Минздрав региона, зубную конструкцию отделили от слизистой и вывели из кишечника с помощью эндоскопической петли.

Ранее RostovGazeta сообщала о пациенте, который повредил мочевой пузырь, упав на клумбу.

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