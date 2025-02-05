Жительница Ростова во сне проглотила свой протез

Женщину отправили домой, ждать, когда протез выйдет сам. Но спустя 10 дней на обследовании его снова увидели в кишечнике. Оказалось, что тот застрял в складках тонкой кишки. Как сообщает Минздрав региона, зубную конструкцию отделили от слизистой и вывели из кишечника с помощью эндоскопической петли.