Жительница Ростова во сне проглотила свой протез

Posted 5 февраля, 07:41
Published 5 февраля, 07:41
Modified 5 февраля, 07:43
Updated 5 февраля, 07:43
Горожанка носила съемный зубной протез. Перед сном она его снимала, но в какой-то момент забыла это сделать. Проснувшись утром, женщина почувствовала неприятные ощущения в желудке. В ужасе она поняла, что уснула с протезом, и теперь он исчез.
Врачи сделали рентген и видеогастроскопию. Там специалисты действительно увидели злополучный протез. Однако достать его с помощью эндоскопа не могли — предмет уже был в тонком кишечнике.
Женщину отправили домой, ждать, когда протез выйдет сам. Но спустя 10 дней на обследовании его снова увидели в кишечнике. Оказалось, что тот застрял в складках тонкой кишки. Как сообщает Минздрав региона, зубную конструкцию отделили от слизистой и вывели из кишечника с помощью эндоскопической петли.
Ранее RostovGazeta сообщала о пациенте, который повредил мочевой пузырь, упав на клумбу.