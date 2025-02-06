Активы НОВИКОМа выросли на 13,3% на 1 января 2025 года

По ее словам, такие успехи свидетельствуют об эффективности выбранной стратегии банка и вдохновляют на дальнейшее внедрение современных финансовых решений в интересах крупных промышленных компаний и их сотрудников. Она подчеркнула, что НОВИКОМ остается надежным партнером для своих клиентов и способствует достижению технологического лидерства России.