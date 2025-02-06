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Posted 6 февраля, 10:45

Published 6 февраля, 10:45

Modified 6 февраля, 11:20

Updated 6 февраля, 11:20

Активы НОВИКОМа выросли на 13,3% на 1 января 2025 года

Активы НОВИКОМа выросли на 13,3% на 1 января 2025 года

6 февраля 2025, 10:45
Фото: НОВИКОМ.
Банк «НОВИКОМ» представил бухгалтерскую отчетность (РСБУ) за 2024 год. На начало января 2025 года его активы составили 1 038,1 миллиарда рублей, что соответствует годовому приросту в 13,3%. За прошедший год банк получил прибыль в размере 30,6 миллиарда рублей.

Рост показателей в течение года достигнут благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитализации. Об этом пишет newstracker.ru.

Чистый процентный доход увеличился на 52,2%, достигнув 54,2 миллиарда рублей за год. Собственные средства банка выросли на 27,3%, с 93,1 до 118,5 миллиарда рублей. Основу ресурсной базы составляют клиентские депозиты, которые достигли 891,8 миллиарда рублей.

В 2024 году НОВИКОМ продолжал оказывать финансовую поддержку российским промышленным предприятиям, содействуя расширению их производственных мощностей, внедрению инновационных технологий и проведению научных исследований.

НОВИКОМ также активно участвует в государственных программах льготного кредитования промышленности, используя механизмы государственной поддержки для снижения затрат на обслуживание кредитов и освобождения средств для инвестиций.

По результатам 2024 года акционерам было выплачено 5,7 миллиарда рублей дивидендов. Основной акционер банка, госкорпорация «Ростех», намерен направить эти средства на развитие отечественной промышленности и реализацию значимых для страны проектов.

Благодаря взвешенной политике управления рисками банку «НОВИКОМ» удалось справиться с вызовами и добиться высоких показателей в прошлом году, отметила председатель правления банка «НОВИКОМ» и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

По ее словам, такие успехи свидетельствуют об эффективности выбранной стратегии банка и вдохновляют на дальнейшее внедрение современных финансовых решений в интересах крупных промышленных компаний и их сотрудников. Она подчеркнула, что НОВИКОМ остается надежным партнером для своих клиентов и способствует достижению технологического лидерства России.

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