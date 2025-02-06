Активы НОВИКОМа выросли на 13,3% на 1 января 2025 года

Posted 6 февраля, 10:45
Published 6 февраля, 10:45
Modified 6 февраля, 11:20
Updated 6 февраля, 11:20
Рост показателей в течение года достигнут благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитализации. Об этом пишет newstracker.ru.
Чистый процентный доход увеличился на 52,2%, достигнув 54,2 миллиарда рублей за год. Собственные средства банка выросли на 27,3%, с 93,1 до 118,5 миллиарда рублей. Основу ресурсной базы составляют клиентские депозиты, которые достигли 891,8 миллиарда рублей.
В 2024 году НОВИКОМ продолжал оказывать финансовую поддержку российским промышленным предприятиям, содействуя расширению их производственных мощностей, внедрению инновационных технологий и проведению научных исследований.
НОВИКОМ также активно участвует в государственных программах льготного кредитования промышленности, используя механизмы государственной поддержки для снижения затрат на обслуживание кредитов и освобождения средств для инвестиций.
По результатам 2024 года акционерам было выплачено 5,7 миллиарда рублей дивидендов. Основной акционер банка, госкорпорация «Ростех», намерен направить эти средства на развитие отечественной промышленности и реализацию значимых для страны проектов.
Благодаря взвешенной политике управления рисками банку «НОВИКОМ» удалось справиться с вызовами и добиться высоких показателей в прошлом году, отметила председатель правления банка «НОВИКОМ» и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.
По ее словам, такие успехи свидетельствуют об эффективности выбранной стратегии банка и вдохновляют на дальнейшее внедрение современных финансовых решений в интересах крупных промышленных компаний и их сотрудников. Она подчеркнула, что НОВИКОМ остается надежным партнером для своих клиентов и способствует достижению технологического лидерства России.