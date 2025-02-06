Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове после снегопада

Posted 6 февраля, 18:38
Published 6 февраля, 18:38
Modified 6 февраля, 18:40
Updated 6 февраля, 18:40
Во время планерного совещания Александр Скрябин обратился с серьезным замечанием к коммунальным службам из-за неудовлетворительной работы по вывозу снега и очистке тротуаров.
«У каждого ростовчанина должны быть комфортные и безопасные условия для передвижения по городу. И эта задача не была выполнена должным образом», — сообщает Александр Скрябин.
Он также раскритиковал взаимодействие глав районов с горожанами.
«К сожалению, в обратной связи наблюдаю не только недостаток информации, но и случаи дезинформации о выполненных работах», — сообщает исполняющий обязанности главы администрации.
В качестве примера Александр Скрябин рассказал случай, когда в комментариях к посту в его телеграм-канале пользователь пожаловался на спиленные ветки. На его комментарий поступил ответ от главы района, который оказался дезинформацией.
«Почему сразу нельзя давать достоверный ответ?», — говорит Александр Скрябин.
Также исполняющий обязанности главы администрации поднял вопрос о благоустройстве парков. Он призвал службы привести территории в порядок.