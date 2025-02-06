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Posted 6 февраля, 18:38

Published 6 февраля, 18:38

Modified 6 февраля, 18:40

Updated 6 февраля, 18:40

Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове после снегопада

Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове после снегопада

6 февраля 2025, 18:38
Фото: rostovgazeta.ru. Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове после снегопада
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальных служб и взаимодействие глав районов с жителями. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Во время планерного совещания Александр Скрябин обратился с серьезным замечанием к коммунальным службам из-за неудовлетворительной работы по вывозу снега и очистке тротуаров.

«У каждого ростовчанина должны быть комфортные и безопасные условия для передвижения по городу. И эта задача не была выполнена должным образом», — сообщает Александр Скрябин.

Он также раскритиковал взаимодействие глав районов с горожанами.

«К сожалению, в обратной связи наблюдаю не только недостаток информации, но и случаи дезинформации о выполненных работах», — сообщает исполняющий обязанности главы администрации.

В качестве примера Александр Скрябин рассказал случай, когда в комментариях к посту в его телеграм-канале пользователь пожаловался на спиленные ветки. На его комментарий поступил ответ от главы района, который оказался дезинформацией.

«Почему сразу нельзя давать достоверный ответ?», — говорит Александр Скрябин.

Также исполняющий обязанности главы администрации поднял вопрос о благоустройстве парков. Он призвал службы привести территории в порядок.

Ранее ростовчане массово атаковали канал Александра Скрябина жалобами на скользкие дороги.

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