Бензин в Ростовской области стал стоить выше 81 рубля за литр

Posted 6 февраля, 09:26
Published 6 февраля, 09:26
Modified 6 февраля, 09:28
Updated 6 февраля, 09:28
Так, согласно информации ведомства, с 28 января — 3 февраля автомобильный бензин в Ростовской области в среднем стоил 60,13 рубля. Это сразу на 2,33 рубля дешевле прошлой недели. А вот средняя стоимость литра АИ-92 наоборот выросла на 11 копеек до 56 рублей.
Если говорить о горючем марки АИ-95, то его цена подскочила еще сильнее до 62,20 рубля, что на 13 копеек больше по сравнению с прошлой неделей. Также увеличилась стоимость бензина АИ-98. На местных АЗС его разливают в среднем за 81,21 рубля (ранее 80,91 рубля).
На литр дизельного топлива в Ростовской области придется потратить в среднем 66,08 рубля. Это на 12 копеек больше предыдущей цены.
Ранее четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон».