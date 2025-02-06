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Posted 6 февраля, 09:26

Published 6 февраля, 09:26

Modified 6 февраля, 09:28

Updated 6 февраля, 09:28

На автозаправке

Бензин в Ростовской области стал стоить выше 81 рубля за литр

6 февраля 2025, 09:26
Фото: pxhere.com. На автозаправке
Последние недели стоимость бензина в Ростовской области то растет, то падает. О том, как изменились цены на автомобильное горючее за последнюю неделю, рассказал Росстат.

Так, согласно информации ведомства, с 28 января — 3 февраля автомобильный бензин в Ростовской области в среднем стоил 60,13 рубля. Это сразу на 2,33 рубля дешевле прошлой недели. А вот средняя стоимость литра АИ-92 наоборот выросла на 11 копеек до 56 рублей.

Если говорить о горючем марки АИ-95, то его цена подскочила еще сильнее до 62,20 рубля, что на 13 копеек больше по сравнению с прошлой неделей. Также увеличилась стоимость бензина АИ-98. На местных АЗС его разливают в среднем за 81,21 рубля (ранее 80,91 рубля).

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На литр дизельного топлива в Ростовской области придется потратить в среднем 66,08 рубля. Это на 12 копеек больше предыдущей цены.

Ранее четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон».

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