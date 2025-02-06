Бензин в Ростовской области стал стоить выше 81 рубля за литр

Если говорить о горючем марки АИ-95, то его цена подскочила еще сильнее до 62,20 рубля, что на 13 копеек больше по сравнению с прошлой неделей. Также увеличилась стоимость бензина АИ-98. На местных АЗС его разливают в среднем за 81,21 рубля (ранее 80,91 рубля).