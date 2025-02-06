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Posted 6 февраля, 10:08

Published 6 февраля, 10:08

Modified 6 февраля, 10:10

Updated 6 февраля, 10:10

Проверка документов у мигрантов

Более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области

6 февраля 2025, 10:08
Фото: МВД РФ. Проверка документов у мигрантов
В период с января по декабрь 2024 года в Ростовской области обнаружили и выдворили больше 3,2 тысячи нелегальных иностранных граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Дмитрия Блинова.

По словам Блинова, в прошлом году по Ростовской области было проведено 1247 рейдов. При этом было выявлено 3279 мигрантов, которые находились в стране нелегально. Из всех выявленных нарушителей въезд на территорию РФ был запрещен для 2824 человек.

Проверки проводились на сельхозпредприятиях, объектах жилого сектора, местах компактного проживания, стройках, а также на торговых и промышленных объектах. Примечательно, что больше всего нелегалов было обнаружено на строительных площадках.

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Ранее стало известно, что гостиницы Ростова-на-Дону массово селили мигрантов без обязательного учета.

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