Более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области

Posted 6 февраля, 10:08
Published 6 февраля, 10:08
Modified 6 февраля, 10:10
Updated 6 февраля, 10:10
По словам Блинова, в прошлом году по Ростовской области было проведено 1247 рейдов. При этом было выявлено 3279 мигрантов, которые находились в стране нелегально. Из всех выявленных нарушителей въезд на территорию РФ был запрещен для 2824 человек.
Проверки проводились на сельхозпредприятиях, объектах жилого сектора, местах компактного проживания, стройках, а также на торговых и промышленных объектах. Примечательно, что больше всего нелегалов было обнаружено на строительных площадках.
Ранее стало известно, что гостиницы Ростова-на-Дону массово селили мигрантов без обязательного учета.