Более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области

По словам Блинова, в прошлом году по Ростовской области было проведено 1247 рейдов. При этом было выявлено 3279 мигрантов, которые находились в стране нелегально. Из всех выявленных нарушителей въезд на территорию РФ был запрещен для 2824 человек.