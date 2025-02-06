Более 60% ростовчан вынуждены работать после ухода на пенсию

Posted 6 февраля, 11:12
Published 6 февраля, 11:12
Modified 6 февраля, 11:14
Updated 6 февраля, 11:14
Результатами опроса поделился сервис «Авито Работа». Оказалось, что после достижения пенсионного возраста 37% планируют трудиться полный рабочий день, а 18% предпочитают сменить работу подработкой. Еще 7% задумываются о том, чтобы создать собственный бизнес после выхода на пенсию.
Вероятно, зарплаты настолько стремительно растут в Ростове-на-Дону, что местные жители готовы трудиться даже после того, как начнут получать страховые пенсионные выплаты. Либо последние оказались все-таки недостаточно высоки в условиях нынешних реалий, где цены на продукты и жилье растут с каждым днем.
Последний раз пенсию индексировали с января 2025 года. Сумму выплат при этом увеличили до 22,7 тысячи рублей в среднем по Ростовской области.