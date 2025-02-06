Более 60% ростовчан вынуждены работать после ухода на пенсию

Вероятно, зарплаты настолько стремительно растут в Ростове-на-Дону, что местные жители готовы трудиться даже после того, как начнут получать страховые пенсионные выплаты. Либо последние оказались все-таки недостаточно высоки в условиях нынешних реалий, где цены на продукты и жилье растут с каждым днем.