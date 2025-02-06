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Posted 6 февраля, 11:12

Published 6 февраля, 11:12

Modified 6 февраля, 11:14

Updated 6 февраля, 11:14

Работник пенсионного возраста

Более 60% ростовчан вынуждены работать после ухода на пенсию

6 февраля 2025, 11:12
Фото: wavebreakmedia_micro/freepik. Работник пенсионного возраста
Жители Ростова признались, что не бросят работать после выхода на пенсию. Такой ответ дали 62% опрошенных горожан.

Результатами опроса поделился сервис «Авито Работа». Оказалось, что после достижения пенсионного возраста 37% планируют трудиться полный рабочий день, а 18% предпочитают сменить работу подработкой. Еще 7% задумываются о том, чтобы создать собственный бизнес после выхода на пенсию.

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Вероятно, зарплаты настолько стремительно растут в Ростове-на-Дону, что местные жители готовы трудиться даже после того, как начнут получать страховые пенсионные выплаты. Либо последние оказались все-таки недостаточно высоки в условиях нынешних реалий, где цены на продукты и жилье растут с каждым днем.

Последний раз пенсию индексировали с января 2025 года. Сумму выплат при этом увеличили до 22,7 тысячи рублей в среднем по Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Бизнес#Ростов-на-Дону#Зарплата#Цены#Пенсия#Работа#Опрос#Авито Работа
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