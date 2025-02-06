Больше 50% троллейбусов не выходит на линии в Ростове-на-Дону

Posted 6 февраля, 17:01
Published 6 февраля, 17:01
Modified 6 февраля, 17:03
Updated 6 февраля, 17:03
По информации источника, на линию выходит лишь 25-27 городских троллейбусов. Их обслуживанием занимается «Ростовская транспортная компания».
Уточняется, что это — лишь половина от положенного числа действующих троллейбусов. Так, всего на 11 маршрутах должны ходить 54 единицы общественного транспорта.
Большая часть машин при этом работает на маршрутах № 2 «Пригородный ЖД-Вокзал — ЖК „Красный Аксай“ и № 22 „Главный ЖД-Вокзал — Александровка“.
До этого глава Минтранса региона Алена Беликова рассказала о проблемах городского общественного транспорта после проезда в переполненном автобусе.