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Posted 6 февраля, 17:01

Published 6 февраля, 17:01

Modified 6 февраля, 17:03

Updated 6 февраля, 17:03

Больше 50% троллейбусов не выходит на линии в Ростове-на-Дону. Рассказываем, почему

Больше 50% троллейбусов не выходит на линии в Ростове-на-Дону

6 февраля 2025, 17:01
Фото: 1MI. Больше 50% троллейбусов не выходит на линии в Ростове-на-Дону. Рассказываем, почему
В Ростове-на-Дону на линию выходит меньше половины троллейбусов. Об этом сообщает «АиФ», ссылаясь на пресс-службу горадминистрации.

По информации источника, на линию выходит лишь 25-27 городских троллейбусов. Их обслуживанием занимается «Ростовская транспортная компания».

Уточняется, что это — лишь половина от положенного числа действующих троллейбусов. Так, всего на 11 маршрутах должны ходить 54 единицы общественного транспорта.

Большая часть машин при этом работает на маршрутах № 2 «Пригородный ЖД-Вокзал — ЖК „Красный Аксай“ и № 22 „Главный ЖД-Вокзал — Александровка“.

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До этого глава Минтранса региона Алена Беликова рассказала о проблемах городского общественного транспорта после проезда в переполненном автобусе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Троллейбусы
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