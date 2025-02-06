rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 08:47

Published 6 февраля, 08:47

Modified 6 февраля, 08:49

Updated 6 февраля, 08:49

ДК «Ростсельмаш»

ДК «Ростсельмаш» экстренно эвакуировали в Ростове. Очевидцы рассказали, что случилось

6 февраля 2025, 08:47
Фото: Vlad2000Plus/cc by sa 3.0/wiki. ДК «Ростсельмаш»

ДК «Ростсельмаш» экстренно эвакуировали в Ростове-на-Дону утром 6 февраля

В дворце культуры «Ростсельмаш» провели эвакуацию. Об этом один из сотрудников ДК сообщил RostovGazeta.

Переполох на проспекте Сельмаш, 3 начался утром 6 февраля. Как стало известно нашему корреспонденту, эвакуация началась после телефонного звонка.

— Сказали выходить на улицу. Мы решили, что это учения или пожарная тревога, — говорит один из сотрудников. — В 11.20 всех запустили обратно.
Ростовчане пожаловались на массовое появление рекламы наркотических сайтов в городе
Узнать подробнее

Точная причина эвакуации неизвестна. Не исключено, что в донской столице снова делают ложные звонки об угрозе минирования. Официальных комментариев ни от правоохранителей, ни от службы спасения пока не поступало.

Ранее эвакуация прошла в торгово-развлекательном центре «Парк» на Северном. Там сработала пожарная сигнализация 29 января.

Читайте также:
Блогер Авакян рассказал, почему в Ростове не могут убрать незаконные ларькиПосетителей ТРЦ «Парк» в Ростове экстренно эвакуировали. Что там случилось?В Ростове будут эвакуировать машины возле туберкулезной больницы
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Парк#Сельмаш#Пожарная сигнализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика