ДК «Ростсельмаш» экстренно эвакуировали в Ростове. Очевидцы рассказали, что случилось

Posted 6 февраля, 08:47
Published 6 февраля, 08:47
Modified 6 февраля, 08:49
Updated 6 февраля, 08:49
Переполох на проспекте Сельмаш, 3 начался утром 6 февраля. Как стало известно нашему корреспонденту, эвакуация началась после телефонного звонка.
— Сказали выходить на улицу. Мы решили, что это учения или пожарная тревога, — говорит один из сотрудников. — В 11.20 всех запустили обратно.
Точная причина эвакуации неизвестна. Не исключено, что в донской столице снова делают ложные звонки об угрозе минирования. Официальных комментариев ни от правоохранителей, ни от службы спасения пока не поступало.
Ранее эвакуация прошла в торгово-развлекательном центре «Парк» на Северном. Там сработала пожарная сигнализация 29 января.