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Posted 6 февраля, 16:34

Published 6 февраля, 16:34

Modified 6 февраля, 16:36

Updated 6 февраля, 16:36

До -15 градусов упадет температура в Ростовской области на выходных

До -15 градусов упадет температура в Ростовской области на выходных

6 февраля 2025, 16:34
Фото: 1MI.
В пятницу и на выходных в Ростовской области ожидается похолодание до -15 и гололедица. Об этом рассказали синоптики.

В период с 7 по 9 февраля в Ростове будет облачно. В первой половине суток синоптики прогнозируют изморозь и гололедицу на дорогах. Ветер не превысит 13 метров в секунду. В ночь на субботу, 8 января, температура достигнет -7 градусов, а в воскресенье она опустится до -9.

В регионе с 7 по 9 января прогнозируются изморозь и гололедица. Ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура опустится вплоть до -15 градусов.

При этом из-за ветра до 10 февраля в устье Дона на участке от Аксая до Азова снизится уровень воды.

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Ранее стало известно, когда от Ростова отступят морозы.

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