До -15 градусов упадет температура в Ростовской области на выходных

Posted 6 февраля, 16:34
Published 6 февраля, 16:34
Modified 6 февраля, 16:36
Updated 6 февраля, 16:36
В период с 7 по 9 февраля в Ростове будет облачно. В первой половине суток синоптики прогнозируют изморозь и гололедицу на дорогах. Ветер не превысит 13 метров в секунду. В ночь на субботу, 8 января, температура достигнет -7 градусов, а в воскресенье она опустится до -9.
В регионе с 7 по 9 января прогнозируются изморозь и гололедица. Ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура опустится вплоть до -15 градусов.
При этом из-за ветра до 10 февраля в устье Дона на участке от Аксая до Азова снизится уровень воды.