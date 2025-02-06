До -15 градусов упадет температура в Ростовской области на выходных

В период с 7 по 9 февраля в Ростове будет облачно. В первой половине суток синоптики прогнозируют изморозь и гололедицу на дорогах. Ветер не превысит 13 метров в секунду. В ночь на субботу, 8 января, температура достигнет -7 градусов, а в воскресенье она опустится до -9.