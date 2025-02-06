Дон обмелеет из-за сильного ветра в ближайшие дни

Posted 6 февраля, 17:20
Published 6 февраля, 17:20
Modified 6 февраля, 17:20
Updated 6 февраля, 17:20
Согласно прогнозу, в период с 7 по 9 февраля в регионе усилится северо-восточный ветер. Порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Из-за ветра в эти дни, а также в первой половине суток 10 февраля уровень воды упадет до неблагоприятных отметок. Речь идет об устье реки Дон на участке от Аксая до Азова.
Ранее обмеление на данном участке зафиксировали эксперты 22 января. Причиной этому стал штормовой ветер в регионе.
Также синоптики спрогнозировали гололедицу, изморозь и понижение температуры вплоть до -15 градусов.