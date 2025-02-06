Дон обмелеет из-за сильного ветра в ближайшие дни

Согласно прогнозу, в период с 7 по 9 февраля в регионе усилится северо-восточный ветер. Порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Из-за ветра в эти дни, а также в первой половине суток 10 февраля уровень воды упадет до неблагоприятных отметок. Речь идет об устье реки Дон на участке от Аксая до Азова.