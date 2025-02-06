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Posted 6 февраля, 17:20

Published 6 февраля, 17:20

Modified 6 февраля, 17:20

Updated 6 февраля, 17:20

Дон обмелеет из-за сильного ветра в ближайшие дни

Дон обмелеет из-за сильного ветра в ближайшие дни

6 февраля 2025, 17:20
Фото: 1MI. Дон обмелеет из-за сильного ветра в ближайшие дни
В Ростовской области уровень воды в устье Дона упадет до неблагоприятных отметок из-за ветра. Об этом сообщили синоптики.

Согласно прогнозу, в период с 7 по 9 февраля в регионе усилится северо-восточный ветер. Порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Из-за ветра в эти дни, а также в первой половине суток 10 февраля уровень воды упадет до неблагоприятных отметок. Речь идет об устье реки Дон на участке от Аксая до Азова.

Ранее обмеление на данном участке зафиксировали эксперты 22 января. Причиной этому стал штормовой ветер в регионе.

Также синоптики спрогнозировали гололедицу, изморозь и понижение температуры вплоть до -15 градусов.

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До этого RostovGazeta писала, когда от Ростова отступят заморозки.

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