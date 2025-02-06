Дон попал в список самых грязных рек России в 2024 году

Posted 6 февраля, 13:26
Published 6 февраля, 13:26
Modified 6 февраля, 13:28
Updated 6 февраля, 13:28
По данным экспертов, число случаев загрязнения водных объектов по всей России выросло на 12%.
В пятерку рек, где чаще всего выявлялись загрязняющие вещества, попал Дон, уступив Тоболу в Свердловской области и Оке в Московской области.
Всего в Дону было выявлено 102 случая загрязнений.
Эксперты указали, что чаще всего такое происходит из-за попадания в воду ионов марганца и легкоокисляемых органических веществ.
Напомним, 11 января в Ростовской области в Дону обнаружили белые разводы. Оказалось, что в реку попал растворитель краски для судов. А в конце января в Дону обнаружили странные масляные пятна.