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Posted 6 февраля, 13:26

Published 6 февраля, 13:26

Modified 6 февраля, 13:28

Updated 6 февраля, 13:28

Река Дон

Дон попал в список самых грязных рек России в 2024 году

6 февраля 2025, 13:26
Фото: rostovgazeta.ru. Река Дон
Дон попал в список рек, которые больше всего подверглись загрязнениям в 2024 году. Об этом рассказали на платформе «Гриниум».

По данным экспертов, число случаев загрязнения водных объектов по всей России выросло на 12%.

В пятерку рек, где чаще всего выявлялись загрязняющие вещества, попал Дон, уступив Тоболу в Свердловской области и Оке в Московской области.

Всего в Дону было выявлено 102 случая загрязнений.

Эксперты указали, что чаще всего такое происходит из-за попадания в воду ионов марганца и легкоокисляемых органических веществ.

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Напомним, 11 января в Ростовской области в Дону обнаружили белые разводы. Оказалось, что в реку попал растворитель краски для судов. А в конце января в Дону обнаружили странные масляные пятна.

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