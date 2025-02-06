Движение авто парализовало на Вавилова в Ростове. Что там происходит?

Posted 6 февраля, 06:23
Published 6 февраля, 06:23
Modified 6 февраля, 06:25
Updated 6 февраля, 06:25
Речь идет об отрезке, который начинается у парка имени 70-летия Победы, и заканчивается на перекрестке с улицей Сосновой. Вторая часть пробки наблюдается от улицы Орбитальной до кольца с Особенной и проспектом Королева. К слову, там тоже заторы, но в два раза меньше. На Вавилова общая протяженность пробки составила порядка четырех километров. Чтобы их проехать, потребуется больше 40 минут. Это значит, что автомобилисты движутся со скоростью 6 километров в час.
Похожая ситуация — на улице Таганрогской. Пробка берет начало у автозаправки в районе улицы Стрелковой и тянется до пересечения с Вавилова. Преодолеть три километра в среднем можно за полчаса.
По данным «Яндекс.Карты», там причиной затора стала авария. Однако в соцсетях очевидцы уточнили, что на этой улице припаркованы фуры, а на площади 2-й Пятилетки сломалась машина BMW.
Ранее водители фур протестовали против штрафов за проезд по городу.