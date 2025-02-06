Движение авто парализовало на Вавилова в Ростове. Что там происходит?

Речь идет об отрезке, который начинается у парка имени 70-летия Победы, и заканчивается на перекрестке с улицей Сосновой. Вторая часть пробки наблюдается от улицы Орбитальной до кольца с Особенной и проспектом Королева. К слову, там тоже заторы, но в два раза меньше. На Вавилова общая протяженность пробки составила порядка четырех километров. Чтобы их проехать, потребуется больше 40 минут. Это значит, что автомобилисты движутся со скоростью 6 километров в час.