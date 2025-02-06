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Posted 6 февраля, 06:23

Published 6 февраля, 06:23

Modified 6 февраля, 06:25

Updated 6 февраля, 06:25

Движение авто парализовало на Вавилова в Ростове. Что там происходит?

Движение авто парализовало на Вавилова в Ростове. Что там происходит?

6 февраля 2025, 06:23
Фото: 1MI. Движение авто парализовало на Вавилова в Ростове. Что там происходит?

Сотни автомобилистов попали в жуткую пробку на Вавилова в Ростове

И без того известная пробками улица Вавилова на карте превратилась в сплошную бурую полосу. Автомобилисты намертво стоят утром 6 февраля в заторе на протяжении нескольких километров.

Речь идет об отрезке, который начинается у парка имени 70-летия Победы, и заканчивается на перекрестке с улицей Сосновой. Вторая часть пробки наблюдается от улицы Орбитальной до кольца с Особенной и проспектом Королева. К слову, там тоже заторы, но в два раза меньше. На Вавилова общая протяженность пробки составила порядка четырех километров. Чтобы их проехать, потребуется больше 40 минут. Это значит, что автомобилисты движутся со скоростью 6 километров в час.

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Похожая ситуация — на улице Таганрогской. Пробка берет начало у автозаправки в районе улицы Стрелковой и тянется до пересечения с Вавилова. Преодолеть три километра в среднем можно за полчаса.

По данным «Яндекс.Карты», там причиной затора стала авария. Однако в соцсетях очевидцы уточнили, что на этой улице припаркованы фуры, а на площади 2-й Пятилетки сломалась машина BMW.

Ранее водители фур протестовали против штрафов за проезд по городу.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пробки#Авария#Соцсети#Движение#Ростов#Таганрогская#Фуры
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