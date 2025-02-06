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Posted 6 февраля, 12:06

Published 6 февраля, 12:06

Modified 6 февраля, 14:46

Updated 6 февраля, 14:46

Последствия ДТП

Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Темернике в Ростове-на-Дону

6 февраля 2025, 12:06
Фото: Госавтоинспекция. 1MI. Последствия ДТП
В Ростове-на-Дону иномарка врезалась в легковой автомобиль, выезжая со двора. В одной из машин находились маленькие дети, информирует Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария произошла утром в четверг, 6 февраля, на улице Думенко в Ростове-на-Дону. 51-летний водитель автомобиля Fiat Doblò выезжал со двора в районе дома №11Б. Проехав не так далеко, машина врезалась в иномарку Nissan Almera, в которой и сидели дети.

В результате ДТП дети — 5 и 8 лет получили травмы. Полиция устанавливает все детали случившегося.

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Ранее четыре легковых автомобиля и бензовоз попали в смертельное ДТП на трассе М-4 «Дон». Транспортные средства превратились в груды металлолома.

До этого врио губернатора Юрий Слюсарь раскритиковал организацию движения фур в Ростове.

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