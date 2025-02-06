Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Темернике в Ростове-на-Дону

Авария произошла утром в четверг, 6 февраля, на улице Думенко в Ростове-на-Дону. 51-летний водитель автомобиля Fiat Doblò выезжал со двора в районе дома №11Б. Проехав не так далеко, машина врезалась в иномарку Nissan Almera, в которой и сидели дети.