Двое маленьких детей пострадали в ДТП на Темернике в Ростове-на-Дону

Posted 6 февраля, 12:06
Published 6 февраля, 12:06
Modified 6 февраля, 14:46
Updated 6 февраля, 14:46
Авария произошла утром в четверг, 6 февраля, на улице Думенко в Ростове-на-Дону. 51-летний водитель автомобиля Fiat Doblò выезжал со двора в районе дома №11Б. Проехав не так далеко, машина врезалась в иномарку Nissan Almera, в которой и сидели дети.
В результате ДТП дети — 5 и 8 лет получили травмы. Полиция устанавливает все детали случившегося.
Ранее четыре легковых автомобиля и бензовоз попали в смертельное ДТП на трассе М-4 «Дон». Транспортные средства превратились в груды металлолома.
До этого врио губернатора Юрий Слюсарь раскритиковал организацию движения фур в Ростове.