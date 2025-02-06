«Единая Россия» исключила главу Минфина Ростовской области из партии

Напомним, Федотову задержали 3 февраля. На нее возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, министр, при наличии свободных остатков бюджетных средств, оформила кредиты для нужд региона на 12 миллиардов рублей под высокий процент. Тем самым Федотова нанесла ущерб для казны в размере 1,9 миллиарда рублей.