«Единая Россия» исключила главу Минфина Ростовской области из партии

Posted 6 февраля, 13:06
Published 6 февраля, 13:06
Modified 6 февраля, 13:08
Updated 6 февраля, 13:08
Напомним, Федотову задержали 3 февраля. На нее возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, министр, при наличии свободных остатков бюджетных средств, оформила кредиты для нужд региона на 12 миллиардов рублей под высокий процент. Тем самым Федотова нанесла ущерб для казны в размере 1,9 миллиарда рублей.
Позже стало известно, что Федотову готовят к переводу в СИЗО в Москве.
По данным источника, министр больше не состоит в партии «Единая Россия».
«Решение о приостановлении членства в партии Федотовой было принято в местном отделении „Единой России“ по месту учета», — сообщает источник.