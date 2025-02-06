Ефимов рассказал о планах построить новый деловой квартал в центре Москвы по КРТ

Posted 6 февраля, 12:45
Published 6 февраля, 12:45
Modified 6 февраля, 12:45
Updated 6 февраля, 12:45
Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Как сообщает mos.ru, на территории площадью почти 2,5 гектара планируется возвести 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Стоимость разработки и реализации проекта составляет 81,4 миллиарда рублей. Ожидается, что ежегодные поступления в городской бюджет составят 6,2 миллиарда рублей. Ефимов подчеркнул, что реализация проекта создаст 15,3 тысячи новых рабочих мест в городе.
Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что на этой территории будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч кв. м. Внутри разместятся магазины, кафе, отделения банков, аптеки и фитнес-центры. Рядом возведут многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Гаман добавил, что прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.
На этой территории появятся магазины, банковские офисы, рестораны и кафе, аптеки, спортивные залы и многоуровневая парковка площадью 20 тысяч квадратных метров. Для улучшения инфраструктуры планируется благоустройство зон и строительство новых дорог. Эти территории находятся в непосредственной близости от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца.
В рамках программы КРТ на месте старых предприятий возникают многофункциональные жилые кварталы. В настоящее время в Москве разрабатывается и реализуется 302 проекта КРТ на общей площади около 4,2 тысячи гектаров, как указано в распоряжении Сергея Собянина.