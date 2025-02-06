Ефимов рассказал о планах построить новый деловой квартал в центре Москвы по КРТ

Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что на этой территории будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч кв. м. Внутри разместятся магазины, кафе, отделения банков, аптеки и фитнес-центры. Рядом возведут многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Гаман добавил, что прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.