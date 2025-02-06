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Posted 6 февраля, 12:45

Published 6 февраля, 12:45

Modified 6 февраля, 12:45

Updated 6 февраля, 12:45

Ефимов рассказал о планах построить новый деловой квартал в центре Москвы по КРТ

Ефимов рассказал о планах построить новый деловой квартал в центре Москвы по КРТ

6 февраля 2025, 12:45
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На официальном сайте правительства Москвы опубликован проект решения о реорганизации двух земельных участков в Пресненском районе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает mos.ru, на территории площадью почти 2,5 гектара планируется возвести 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Стоимость разработки и реализации проекта составляет 81,4 миллиарда рублей. Ожидается, что ежегодные поступления в городской бюджет составят 6,2 миллиарда рублей. Ефимов подчеркнул, что реализация проекта создаст 15,3 тысячи новых рабочих мест в городе.

Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что на этой территории будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч кв. м. Внутри разместятся магазины, кафе, отделения банков, аптеки и фитнес-центры. Рядом возведут многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Гаман добавил, что прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.

На этой территории появятся магазины, банковские офисы, рестораны и кафе, аптеки, спортивные залы и многоуровневая парковка площадью 20 тысяч квадратных метров. Для улучшения инфраструктуры планируется благоустройство зон и строительство новых дорог. Эти территории находятся в непосредственной близости от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца.

В рамках программы КРТ на месте старых предприятий возникают многофункциональные жилые кварталы. В настоящее время в Москве разрабатывается и реализуется 302 проекта КРТ на общей площади около 4,2 тысячи гектаров, как указано в распоряжении Сергея Собянина.

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