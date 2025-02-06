Экспертиза одобрила строительство музея имени Геворка Вартаняна в Ростове

Posted 6 февраля, 09:28
Published 6 февраля, 09:28
Modified 6 февраля, 09:30
Updated 6 февраля, 09:30
Музей имени героя Советского Союза, ветерана Великой отечественной войны и почетного гражданина города Ростова-на-Дону Геворка Вартаняна планируют построит по адресу улица Серафимовича, 70.
3 февраля негосударственная экспертиза в лице ООО «Энергоэкспертпроект» вынесла заключительное положение по проектной документации и результатам инженерных изысканий.
Добавим, что застройщиком выступит ООО «Группа компаний „Сокол“.
Ранее RostovGazeta рассказала, что на возведение музея разведчика Геворка Вартаняна придётся потратить около 400 миллионов рублей. Площадь строения составит примерно две тысячи квадратных метров.