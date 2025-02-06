rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 09:28

Published 6 февраля, 09:28

Modified 6 февраля, 09:30

Updated 6 февраля, 09:30

Памятник Геворку Вартаняну

Экспертиза одобрила строительство музея имени Геворка Вартаняна в Ростове

6 февраля 2025, 09:28
Фото: Well-read MountainMan/cc by sa 4.0/wiki. Памятник Геворку Вартаняну
В Ростове-на-Дону появится музей посвященный ветерану ВОВ Геворку Вартаняну. Экспертиза одобрила соответствующий проект. Документация опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Музей имени героя Советского Союза, ветерана Великой отечественной войны и почетного гражданина города Ростова-на-Дону Геворка Вартаняна планируют построит по адресу улица Серафимовича, 70.

3 февраля негосударственная экспертиза в лице ООО «Энергоэкспертпроект» вынесла заключительное положение по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

В Ростове-на-Дону планируют пустить электричку через Зеленый остров
Узнать подробнее
Район улицы Серафимовича, 70
Район улицы Серафимовича, 70. Фото: Яндекс. Карты

Добавим, что застройщиком выступит ООО «Группа компаний „Сокол“.

Ранее RostovGazeta рассказала, что на возведение музея разведчика Геворка Вартаняна придётся потратить около 400 миллионов рублей. Площадь строения составит примерно две тысячи квадратных метров.

Читайте также:
ФАС остановила выбор подрядчика на расширение кладбища «Ростовское»Власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на БереговойВ Ростове-на-Дону построят бульвар Авиаторов за полмиллиарда рублей
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Музей#Экспертиза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика