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Posted 6 февраля, 13:23

Published 6 февраля, 13:23

Modified 6 февраля, 13:25

Updated 6 февраля, 13:25

Клиенты Т2 могут дарить подписку MiXX Max абонентам любых операторов

Клиенты Т2 могут дарить подписку MiXX Max абонентам любых операторов

6 февраля 2025, 13:23
Фото: Т2.
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T2 в преддверии праздников запускает возможность приобретать в подарок подписку MiXX с максимальным наполнением сервисов. Клиенты компании могут дарить мультиподписку на три, шесть и 12 месяцев своим друзьям и близким — абонентам Т2 или других мобильных операторов.

Мультиподписка MiXX — подходящий подарок для друзей и родных, даже если они находятся на расстоянии. Максимальная версия включает три онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса, а также множество возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге.

Чтобы сделать подарок, необходимо оплатить подписку на сайте или в мобильном приложении Т2, получить сертификат с промокодом и отправить предполагаемому пользователю MiXX. Оформить подписку могут только клиенты Т2, а получить в подарок — абоненты любого оператора.

Ранее клиенты Т2 впервые получили возможность приобретать в подарок подписку MiXX в версии S, которую удобно настраивать с помощью механики конструктора. Абоненты Т2 могут покупать подписки Max и S на три, шесть месяцев и год. При этом подключение на длительный период дает значительную скидку. Так, версию MiXX Max на год можно оформить с максимальной выгодой в 1000 рублей, а на полгода — со скидкой в 400 рублей. При подключении MiXX S на 12 месяцев она составит 600 рублей, а на шесть — 200 рублей.

В 2024 году продукт значительно изменился, обогатившись новыми партнерствами. Т2 в сотрудничестве с другими брендами включила в состав флагманской мультиподписки множество сервисов. В апреле в MiXX появились новые предложения — «Пакет» от X5 и подписка Ozon Premium. Осенью Т2 добавила во все версии продукта обновленный Яндекс Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. В декабре оператор, в партнерстве с ВТБ, впервые на телеком-рынке включил в мультиподписку продукт банковского сегмента — сервис «ВТБ-Вклад MiXX». Пользователи получили возможность открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5% годовых.

Подробности — на t2.ru/mixx-gift

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