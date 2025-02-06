Клиенты Т2 могут дарить подписку MiXX Max абонентам любых операторов

Ранее клиенты Т2 впервые получили возможность приобретать в подарок подписку MiXX в версии S, которую удобно настраивать с помощью механики конструктора. Абоненты Т2 могут покупать подписки Max и S на три, шесть месяцев и год. При этом подключение на длительный период дает значительную скидку. Так, версию MiXX Max на год можно оформить с максимальной выгодой в 1000 рублей, а на полгода — со скидкой в 400 рублей. При подключении MiXX S на 12 месяцев она составит 600 рублей, а на шесть — 200 рублей.