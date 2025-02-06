Крысы на Левенцовке в Ростове начали атаковать автомобили

«Машина была припаркована во дворе дома с вечера пятницы. В воскресенье сажусь и первое, что я заметил — резкий запах мочи. На панели загорелась лампочка, пошел под капот проверять — там следы лап, провода некоторые обгрызены, масло течет. Саму крысу я так и не увидел, пришлось ехать в сервис на аварийках. Все время казалось, что машина себя странно ведет, просто опасно так ездить и не знать, что у тебя в любой момент может что-то отказать», — рассказывает собеседник RostovGazeta.