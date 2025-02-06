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Posted 6 февраля, 12:09

Published 6 февраля, 12:09

Modified 6 февраля, 12:11

Updated 6 февраля, 12:11

Житель Левенцовки пожаловался на крыс, проникающих в автомобили

Крысы на Левенцовке в Ростове начали атаковать автомобили

6 февраля 2025, 12:09
Фото: Шедеврум. Житель Левенцовки пожаловался на крыс, проникающих в автомобили
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Управлять автомобилем, в котором завелась крыса, может быть смертельно опасно, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал житель Левенцовского микрорайона Михаил Воронов.

Житель одного из многоквартирных домов по улице Маршала Жукова в Левенцовском микрорайоне Михаил Воронов обнаружил крысу в своем автомобиле 2 февраля.

«Машина была припаркована во дворе дома с вечера пятницы. В воскресенье сажусь и первое, что я заметил — резкий запах мочи. На панели загорелась лампочка, пошел под капот проверять — там следы лап, провода некоторые обгрызены, масло течет. Саму крысу я так и не увидел, пришлось ехать в сервис на аварийках. Все время казалось, что машина себя странно ведет, просто опасно так ездить и не знать, что у тебя в любой момент может что-то отказать», — рассказывает собеседник RostovGazeta.

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«Крысу каким-то образом выманили едой в сервисе, судя по всему она там недавно поселилась и испортила всего пару проводов, пришлось еще химчистку сделать»
«Крысу каким-то образом выманили едой в сервисе, судя по всему она там недавно поселилась и испортила всего пару проводов, пришлось еще химчистку сделать». Фото: Pxhere

Михаил отмечает, что грызунов рядом с домом замечал и раньше. Крысы приходят к мусорным бакам.

«Крысу каким-то образом выманили едой в сервисе, судя по всему она там недавно поселилась и испортила всего пару проводов, пришлось еще химчистку сделать. Сейчас все время перед выходом из машины включаю отпугиватель ультразвуковой — пока новых крыс не замечал», — добавляет Михаил.

По его словам, виноваты в распространении грызунов по жилому микрорайону мусорные баки.

«Баки огорожены от ветра, но ни на них самих нет крышек, ни калитки какой-то в это ограждение нет. Крысы туда свободно могут попасть. А некоторые сердобольные специально рядом с баками на земле оставляют еду для собак, кошек. Я лично видел рядом с ней только крыс», — жалуется житель Левенцовки.

Ранее RostovGazeta писала о том, что живодеры отравили бездомных собак на Левенцовке в Ростове-на-Дону.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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