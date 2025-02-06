Куда, если не в Анапу: туроператор назвал альтернативные места отдыха для ростовчан

«Если мы не рассматриваем заграничные курорты, которые дальше и дороже, а подбираем аналогичные варианты среди отечественных мест пляжного отдыха, то Азовское море — однозначный лидер. Оно очень близко, теплое, не отличается сильными штормами и идеально подходит для отдыха с маленькими детьми из-за малой глубины и песчаных пляжей», — говорит эксперт.