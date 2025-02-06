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Posted 6 февраля, 11:27

Published 6 февраля, 11:27

Modified 6 февраля, 11:29

Updated 6 февраля, 11:29

Азовское море у Ейска

Куда, если не в Анапу: туроператор назвал альтернативные места отдыха для ростовчан

6 февраля 2025, 11:27
Фото: wikimedia.org. Азовское море у Ейска

Туроператор назвал альтернативные места отдыха для ростовчан вместо Черного моря

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Эксклюзив
Жители Ростовской области могут выбрать для отдыха летом 2025 года курорты Азовского моря в качестве альтернативы черноморскому побережью, где произошел разлив мазута, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский туроператор Амалия Илина.

По данным сервиса SuperJob около 17% жителей Ростовской области планируют пересмотреть свои планы на отдых на курортах Черного моря из-за разлива мазута.

Ростовский туроператор отмечает, что дончане, в связи с этой ситуацией, станут больше внимания уделять пляжному отдыху на Азовском море.

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«Если мы не рассматриваем заграничные курорты, которые дальше и дороже, а подбираем аналогичные варианты среди отечественных мест пляжного отдыха, то Азовское море — однозначный лидер. Оно очень близко, теплое, не отличается сильными штормами и идеально подходит для отдыха с маленькими детьми из-за малой глубины и песчаных пляжей», — говорит эксперт.

Амалия Илина считает, что вместо черноморского побережья, дончане могу открыть для себя новые направления отдыха на Каспийском море, озерах Ладога и Байкал.

Ранее RostovGazeta писала о том, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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