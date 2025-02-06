Куда, если не в Анапу: туроператор назвал альтернативные места отдыха для ростовчан

Posted 6 февраля, 11:27
Published 6 февраля, 11:27
Modified 6 февраля, 11:29
Updated 6 февраля, 11:29
По данным сервиса SuperJob около 17% жителей Ростовской области планируют пересмотреть свои планы на отдых на курортах Черного моря из-за разлива мазута.
Ростовский туроператор отмечает, что дончане, в связи с этой ситуацией, станут больше внимания уделять пляжному отдыху на Азовском море.
«Если мы не рассматриваем заграничные курорты, которые дальше и дороже, а подбираем аналогичные варианты среди отечественных мест пляжного отдыха, то Азовское море — однозначный лидер. Оно очень близко, теплое, не отличается сильными штормами и идеально подходит для отдыха с маленькими детьми из-за малой глубины и песчаных пляжей», — говорит эксперт.
Амалия Илина считает, что вместо черноморского побережья, дончане могу открыть для себя новые направления отдыха на Каспийском море, озерах Ладога и Байкал.
Ранее RostovGazeta писала о том, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы.