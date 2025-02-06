На поляне ЮФУ в Ростове вырубят деревья и построят жилой дом с парковкой

Posted 6 февраля, 11:01
Published 6 февраля, 11:01
Modified 6 февраля, 11:03
Updated 6 февраля, 11:03
Утром 6 февраля в telegram-канале «Это Ростов» появились фото поляны ЮФУ на улице Зорге, рядом с проспектом Стачки. На кадрах можно увидеть информационный стенд, на котором объявлено о сносе деревьев.
Часть поляны ЮФУ отдали под застройку. В плане указано, что для этого будут сносить деревья.
— Снос зеленых насаждений на территории Советского района при производстве работ по строительству многоквартирного жилого дома, объектов обслуживания жилой застройки, — гласит баннер.
Кроме того, там разместят гараж для автомобилей. Заказчиком выступает ООО «СЗ Жилой комплекс на Стачки»
— Куча недостроя, куча новостроек с непроданными квартирами, а они опять строить собрались, — возмущаются подписчики в комментариях. — Скоро вообще зелени в Ростове не останется!
— Компенсационные деревья вырастать не успевают с такими темпами застройки, — добавляют другие.
Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь запретил выдавать новые разрешения на стройку в Ростове.