rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 11:01

Published 6 февраля, 11:01

Modified 6 февраля, 11:03

Updated 6 февраля, 11:03

Спил деревьев

На поляне ЮФУ в Ростове вырубят деревья и построят жилой дом с парковкой

6 февраля 2025, 11:01
Фото: Pxhere. Спил деревьев
Часть поляны ЮФУ на Западном отдали под застройку. В соцсетях очевидцы опубликовали паспорт объекта, в котором сообщается о вырубке деревьев ради строительства многоквартирного дома.

Утром 6 февраля в telegram-канале «Это Ростов» появились фото поляны ЮФУ на улице Зорге, рядом с проспектом Стачки. На кадрах можно увидеть информационный стенд, на котором объявлено о сносе деревьев.

Часть поляны ЮФУ отдали под застройку. В плане указано, что для этого будут сносить деревья.

— Снос зеленых насаждений на территории Советского района при производстве работ по строительству многоквартирного жилого дома, объектов обслуживания жилой застройки, — гласит баннер.
Юрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
Узнать подробнее
Баннер на месте будущей стройки
Баннер на месте будущей стройки. Фото: ТГ «Это Ростов»

Кроме того, там разместят гараж для автомобилей. Заказчиком выступает ООО «СЗ Жилой комплекс на Стачки»

— Куча недостроя, куча новостроек с непроданными квартирами, а они опять строить собрались, — возмущаются подписчики в комментариях. — Скоро вообще зелени в Ростове не останется!
— Компенсационные деревья вырастать не успевают с такими темпами застройки, — добавляют другие.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь запретил выдавать новые разрешения на стройку в Ростове.

Читайте также:
Юрий Слюсарь раскритиковал организацию движения фур в РостовеВыборы депутатов в Гордуму Ростова обойдутся в 153 млн рублей. На что их потратят?Западный в Ростове остался без отопления 4 февраля
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Вырубка деревьев#Снос#Парковка#Гараж#Ростов#Стачки#Застройка#Советский район#Жилой дом#Зелень#Недострой#Жилой комплекс#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика