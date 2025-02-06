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Posted 6 февраля, 13:12

Published 6 февраля, 13:12

Modified 6 февраля, 13:14

Updated 6 февраля, 13:14

Объем средств населения в ПСБ превысил 1 трлн рублей

Объем средств населения в ПСБ превысил 1 трлн рублей

6 февраля 2025, 13:12
Фото: freepik.
По итогам 2024 года объем средств розничных клиентов в ПСБ, привлеченных на счета и вклады банка, увеличился на 35% и превысил 1 трлн рублей. Из них более 240 млрд рублей — средства клиентов ПСБ в новых российских субъектах.

За год жители новых субъектов удвоили объем сбережений на счетах и вкладах ПСБ.

Основным драйвером роста оставались срочные рублевые вклады и накопительные счета, портфель которых по итогам года вырос более чем на треть и составил более 700 млрд руб. За прошлый год в ПСБ розничными клиентами было открыто более 1,1 млн вкладов и почти 9 00 тыс. накопительных счетов. Средний размер срочных вкладов составляет 800 тыс. руб.

«На фоне поступательного роста ключевой ставки сберегательная активность населения в прошлом году значительно увеличилась, что отразилось на притоке средств физлиц в банковскую систему. Объем сбережений, которые граждане доверили ПСБ, по итогам года вырос б олее чем на треть. Это результат расширения нашей федеральной сети, развития цифровой платежной инфраструктуры и широкого предложения удобных и выгодных сберегательных и транзакционных продуктов для граждан. Огромный потенциал роста мы видим в новых субъектах РФ, где у населения высок спрос как на кредитные продукты, так и на сберегательные и расчетные инструменты. Банковская инфраструктура, развернутая ПСБ в новых субъектах, обеспечила нам высокий уровень доверия местных жителей, в результате чего объем привлеченных ПСБ средств населения в новых субъектах за год вырос почти двукратно и превысил 20% от всего портфеля средств розничных клиентов. В этом году позитивная динамика сохранится, мы планирует нарастить объем средств населения в банке на 23% совокупно по всем российским регионам», — отметил Алексей Щавелев, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ.

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