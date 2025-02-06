«Обманывать людей не надо»: Скрябин уличил во лжи глав районов Ростова-на-Дону

Posted 6 февраля, 19:02
Published 6 февраля, 19:02
Modified 6 февраля, 19:04
Updated 6 февраля, 19:04
Чиновник отметил, что взаимодействие глав районов с жителями — отдельная тема для обсуждения.
— К сожалению, в обратной связи наблюдаю не только недостаток информации, но и случаи дезинформации о выполненных работах, — сообщил Александр Скрябин.
В пример такой некачественной работы и. о. главы администрации привел ситуацию, о которой узнал из комментариев в собственном telegram-канале. Под одним из постов местный житель пожаловался на то, что коммунальщики оставили кучу веток после спила деревьев. В ответ районная администрация отчиталась о том, что работы по их ликвидации уже выполнены.
— И человек вынужден в следующий раз писать, причем он культурно пишет: «Добрый день! Обманывать людей не надо. Ветки как лежали, так и лежат», — процитировал собравшимся Александр Скрябин.
После этого районная администрация попросила прощения за недостоверную информацию и обещала убрать-таки ветки к определенной дате.
— И неизвестно еще, убрали или нет. Почему сразу нельзя давать достоверный ответ? — поинтересовался чиновник.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил представителям исполнительной власти общаться с населением на «птичьем языке».