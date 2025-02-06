«Обманывать людей не надо»: Скрябин уличил во лжи глав районов Ростова-на-Дону

В пример такой некачественной работы и. о. главы администрации привел ситуацию, о которой узнал из комментариев в собственном telegram-канале. Под одним из постов местный житель пожаловался на то, что коммунальщики оставили кучу веток после спила деревьев. В ответ районная администрация отчиталась о том, что работы по их ликвидации уже выполнены.