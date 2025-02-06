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Posted 6 февраля, 19:02

Published 6 февраля, 19:02

Modified 6 февраля, 19:04

Updated 6 февраля, 19:04

«Обманывать людей не надо»: глав районов Ростова уличили во лжи

«Обманывать людей не надо»: Скрябин уличил во лжи глав районов Ростова-на-Дону

6 февраля 2025, 19:02
Фото: администрация Ростова. «Обманывать людей не надо»: глав районов Ростова уличили во лжи

Скрябин разнес глав районных администраций за их работу с жителями Ростова

И.о. главы администрации Ростова раскритиковал районные администрации за работу с населением. Александр Скрябин возмутился ситуации с обратной связью в ходе планерного совещания 6 февраля.

Чиновник отметил, что взаимодействие глав районов с жителями — отдельная тема для обсуждения.

— К сожалению, в обратной связи наблюдаю не только недостаток информации, но и случаи дезинформации о выполненных работах, — сообщил Александр Скрябин.

В пример такой некачественной работы и. о. главы администрации привел ситуацию, о которой узнал из комментариев в собственном telegram-канале. Под одним из постов местный житель пожаловался на то, что коммунальщики оставили кучу веток после спила деревьев. В ответ районная администрация отчиталась о том, что работы по их ликвидации уже выполнены.

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— И человек вынужден в следующий раз писать, причем он культурно пишет: «Добрый день! Обманывать людей не надо. Ветки как лежали, так и лежат», — процитировал собравшимся Александр Скрябин.

После этого районная администрация попросила прощения за недостоверную информацию и обещала убрать-таки ветки к определенной дате.

— И неизвестно еще, убрали или нет. Почему сразу нельзя давать достоверный ответ? — поинтересовался чиновник.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил представителям исполнительной власти общаться с населением на «птичьем языке».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростов#Администрация#Коммунальные услуги#Проблемы жителей#Александр Скрябин
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