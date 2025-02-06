Олег Фрикель уходит с поста прокурора Ростова-на-Дону

В 1998 году Олег Фрикель начал работать в органах прокуратуры. Со временем стал замещать различные руководящие должности, а в апреле 2009 года уже в звании советника юстиции, переехал в Томскую область, получив повышение до зампрокурора Ленинского района. Через пару лет он возглавил надзорное ведомство района и проработал на этой должности до 2016 года, пока его не перевели в Советский район.