Олег Фрикель уходит с поста прокурора Ростова-на-Дону

Posted 6 февраля, 12:19
Published 6 февраля, 12:19
Modified 6 февраля, 12:21
Updated 6 февраля, 12:21
Надзорное ведомство донской столицы Олег Фрикель возглавлял с мая 2021 года. До этого он несколько лет трудился в городе Томске, где руководил прокуратурой Советского района. После той должности он пошел на повышение в Ростов.
Олег Фрикель родом из столицы Казахстана Астаны (ранее — Целиноград). После школы он работал на керамическом комбинате, затем отслужил в армии в Хабаровском крае, а по возвращении домой начал карьеру в милиции.
Примерно в те же годы поступил на юрфак Карагандинского госуниверситета имени Е. А. Букетова. А в начале 90-х вместе с семьей перебрался в Кемеровскую область.
В 1998 году Олег Фрикель начал работать в органах прокуратуры. Со временем стал замещать различные руководящие должности, а в апреле 2009 года уже в звании советника юстиции, переехал в Томскую область, получив повышение до зампрокурора Ленинского района. Через пару лет он возглавил надзорное ведомство района и проработал на этой должности до 2016 года, пока его не перевели в Советский район.
Официальной информации об увольнении Олега Фрикеля пока нет. Ранее донская столица лишилась еще одного высокопоставленного лица. Глава администрации города Алексей Логвиненко неожиданно заявил о решении уйти с должности, в связи со сменой работы и состоянием здоровья.