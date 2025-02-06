По делу главы Минфина Ростовской области Федотовой допросят ее заместителя

Posted 6 февраля, 13:36
Published 6 февраля, 13:36
Modified 6 февраля, 13:38
Updated 6 февраля, 13:38
Сообщается, Аношину назначили заместителем главы Минфина 22 марта 2013 года.
Напомним, Федотову задержали 3 февраля. В отношении министра возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий. Следователи установили, что Федотова оформила несколько кредитов для нужд региона на сумму в 12 миллиардов рублей под высокие проценты.
При этом на этот момент в бюджете региона было достаточно средств для того, чтобы распоряжаться ими. Таким образом казне был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.
5 февраля появилась информация, что Федотову готовят к переводу в СИЗО в Москве.