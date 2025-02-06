rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 13:36

Published 6 февраля, 13:36

Modified 6 февраля, 13:38

Updated 6 февраля, 13:38

Лилия Федотова, слева

По делу главы Минфина Ростовской области Федотовой допросят ее заместителя

6 февраля 2025, 13:36
Фото: donland.ru. Лилия Федотова, слева
По уголовному делу главы Минфина Ростовской области Лилии Федотовой допросят её первого заместителя — Ларису Аношину. Об этом рассказал 1RND со ссылкой на источник в одной из силовых структур региона.

Сообщается, Аношину назначили заместителем главы Минфина 22 марта 2013 года.

Напомним, Федотову задержали 3 февраля. В отношении министра возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий. Следователи установили, что Федотова оформила несколько кредитов для нужд региона на сумму в 12 миллиардов рублей под высокие проценты.

Главу Минфина Ростовской области Федотову переведут в СИЗО Москвы
Узнать подробнее

При этом на этот момент в бюджете региона было достаточно средств для того, чтобы распоряжаться ими. Таким образом казне был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.

5 февраля появилась информация, что Федотову готовят к переводу в СИЗО в Москве.

Читайте также:
Главу Минфина Ростовской области Федотову переведут в СИЗО МосквыЗащита попросила для главы донского Минфина Федотовой домашний арестГлава Минфина Ростовской области Федотова не признала вину на допросе
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Министр#Допрос#Минфин#Превышение полномочий#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика