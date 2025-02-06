rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 08:15

Published 6 февраля, 08:15

Modified 6 февраля, 08:17

Updated 6 февраля, 08:17

Складной нож

Полицейские задержали мужчину, устроившего резню в ТЦ «Горизонт» в Ростове

6 февраля 2025, 08:15
Фото: Pxhere. Складной нож
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который напал с ножом на 18-летнего парня в торговом центре. Об этом сообщает донская полиция.

Подозреваемого задержали 5 февраля. Им оказался 39-летний местный житель. В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

ЧП случилось около недели назад, 29 января. В тот день 18-летний парень шел по торговому центру на проспекте Нагибина, 32/2. В какой-то момент на него набросился мужчина с ножом.

Полиция Ростова-на-Дону прокомментировала кражу машины у курского волонтера
Узнать подробнее
Видео: ТГ «Это Ростов». Запись с камеры видеонаблюдения

Нападавший сбежал, а пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики оказали необходимую помощь молодому человеку. К счастью, серьезных травм удалось избежать — обошлось резаной непроникающей раной.

Полиция почти неделю разыскивала сбежавшего мужчину. Теперь его нашли и отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Читайте также:
СКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в РостовеЭкс-сотрудника СБ главка МВД отправили в спецприемник за хулиганство в РостовеПьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Нападение#Полиция#Торговый центр#Уголовное дело#Хулиганство#Нож#Пострадавший#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика