Полицейские задержали мужчину, устроившего резню в ТЦ «Горизонт» в Ростове

Posted 6 февраля, 08:15
Published 6 февраля, 08:15
Modified 6 февраля, 08:17
Updated 6 февраля, 08:17
Подозреваемого задержали 5 февраля. Им оказался 39-летний местный житель. В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.
ЧП случилось около недели назад, 29 января. В тот день 18-летний парень шел по торговому центру на проспекте Нагибина, 32/2. В какой-то момент на него набросился мужчина с ножом.
Нападавший сбежал, а пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики оказали необходимую помощь молодому человеку. К счастью, серьезных травм удалось избежать — обошлось резаной непроникающей раной.
Полиция почти неделю разыскивала сбежавшего мужчину. Теперь его нашли и отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела.