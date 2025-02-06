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Posted 6 февраля, 10:00

Published 6 февраля, 10:00

Modified 6 февраля, 10:02

Updated 6 февраля, 10:02

Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в Ростове

Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в Ростове

6 февраля 2025, 10:00
Фото: rostovgazeta.ru. Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в Ростове
Посетителей Донской государственной публичной библиотеки экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании здания, сообщает телеграм-канал «Ростов Сейчас».

В четверг днем, 6 января, неизвестные позвонили в полицию и рассказали о том, что здание Публичной библиотеки, расположенное на Пушкинской, заминировано. В целях безопасности, все посетители и работники заведения были эвакуированы, а на месте происшествия экстренные службы начали проверку.

Жители Ростова-на-Дону считают, что это ложный вызов: «Важно помнить, что подобные ложные вызовы только отвлекают экстренные службы от реальных чрезвычайных ситуаций. Надеемся, что все быстро разрешится без происшествий».

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«Надеюсь, что это ложная информация», — пишет пользователь.

Добавим, что правоохранительные органы и сотрудники библиотеки не давали официальных комментариев по этому поводу.

До этого в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ДК «Ростсельмаш». Подробнее о том, что случилось, читайте в материале RostovGazeta.

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