Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в Ростове

Posted 6 февраля, 10:00
Published 6 февраля, 10:00
Modified 6 февраля, 10:02
Updated 6 февраля, 10:02
В четверг днем, 6 января, неизвестные позвонили в полицию и рассказали о том, что здание Публичной библиотеки, расположенное на Пушкинской, заминировано. В целях безопасности, все посетители и работники заведения были эвакуированы, а на месте происшествия экстренные службы начали проверку.
Жители Ростова-на-Дону считают, что это ложный вызов: «Важно помнить, что подобные ложные вызовы только отвлекают экстренные службы от реальных чрезвычайных ситуаций. Надеемся, что все быстро разрешится без происшествий».
«Надеюсь, что это ложная информация», — пишет пользователь.
Добавим, что правоохранительные органы и сотрудники библиотеки не давали официальных комментариев по этому поводу.
До этого в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ДК «Ростсельмаш». Подробнее о том, что случилось, читайте в материале RostovGazeta.