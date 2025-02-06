Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в Ростове

В четверг днем, 6 января, неизвестные позвонили в полицию и рассказали о том, что здание Публичной библиотеки, расположенное на Пушкинской, заминировано. В целях безопасности, все посетители и работники заведения были эвакуированы, а на месте происшествия экстренные службы начали проверку.