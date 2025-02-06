rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 11:21

Published 6 февраля, 11:21

Modified 6 февраля, 11:23

Updated 6 февраля, 11:23

Молоток

Пять лет грозит жителю Ростовской области за разбитую мемориальную доску ветерана ВОВ

6 февраля 2025, 11:21
Фото: Pxhere. Молоток
В Ростовской области мужчина сломал мемориальную доску, которая висела на фасаде дома в Красном Сулине, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в Красном Сулине. Мужчина подошел к многоэтажному зданию и намерено повредил памятную доску, оставленную в честь ветерана Великой Отечественной войны. В результате чего плитка раскололась на несколько кусков.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ. В ходе расследования местный житель признал свою вину и восстановил мемориальную доску, возместив тем самым ущерб.

Пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Мемориальная доска участнику ВОВ Колесникову В. Н.
Мемориальная доска участнику ВОВ Колесникову В. Н.
Мемориальная доска участнику ВОВ Колесникову В. Н.. Фото: Следком Ростовской области

Добавим, что вся доказательная база и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд. Фигуранту может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее пьяная туристка из Ростова-на-Дону сожгла мусор на Вечном огне в Сочи

Читайте также:
СКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в РостовеБастрыкин потребовал доложить об условиях содержания пациентов в ЦГБ БатайскаПредседателя ЖСК в Аксае осудят за хищение 500 млн руб для строительства дома
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Уголовное дело#Мемориальная доска#Следственный комитет#Вред
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика