Пять лет грозит жителю Ростовской области за разбитую мемориальную доску ветерана ВОВ

Posted 6 февраля, 11:21
Published 6 февраля, 11:21
Modified 6 февраля, 11:23
Updated 6 февраля, 11:23
По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в Красном Сулине. Мужчина подошел к многоэтажному зданию и намерено повредил памятную доску, оставленную в честь ветерана Великой Отечественной войны. В результате чего плитка раскололась на несколько кусков.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ. В ходе расследования местный житель признал свою вину и восстановил мемориальную доску, возместив тем самым ущерб.
Добавим, что вся доказательная база и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд. Фигуранту может грозить до пяти лет тюрьмы.
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