Пять лет грозит жителю Ростовской области за разбитую мемориальную доску ветерана ВОВ

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в Красном Сулине. Мужчина подошел к многоэтажному зданию и намерено повредил памятную доску, оставленную в честь ветерана Великой Отечественной войны. В результате чего плитка раскололась на несколько кусков.