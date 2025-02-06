Пять районов Ростовской области атаковали вражеские БПЛА

Posted 6 февраля, 04:58
Published 6 февраля, 04:58
Modified 6 февраля, 06:34
Updated 6 февраля, 06:34
По информации главы региона, силы ПВО перехватили воздушные цели над Донецком и Каменском, а также в Миллеровском, Чертковском и Каменском районах.
— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.
В комментариях местные жители написали, что слышали грохот.
— Три раза гукнуло ночью хорошо, что стекла дрожали, где-то в 1 ночи, — поделились подписчики.
Ранее стало известно о пяти дронах, уничтоженных над акваторией Азовского моря. Затем в Красносулинском районе Ростовской области местные жители услышали звук пролетающих БПЛА. Однако в этом муниципалитете беспилотники не сбивали.