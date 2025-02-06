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Posted 6 февраля, 04:58

Published 6 февраля, 04:58

Modified 6 февраля, 06:34

Updated 6 февраля, 06:34

Юрий Слюсарь назвал районы Ростовской области, где отразили атаку БПЛА

Пять районов Ростовской области атаковали вражеские БПЛА

6 февраля 2025, 04:58
Фото: Минобороны России. Юрий Слюсарь назвал районы Ростовской области, где отразили атаку БПЛА

В ночь на 6 февраля перехватили беспилотники на севере Ростовской области

В Ростовской области уничтожили беспилотники. Как сообщает Юрий Слюсарь, дроны сбили в пяти районах региона в ночь на 6 февраля.

По информации главы региона, силы ПВО перехватили воздушные цели над Донецком и Каменском, а также в Миллеровском, Чертковском и Каменском районах.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.
Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января
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В комментариях местные жители написали, что слышали грохот.

— Три раза гукнуло ночью хорошо, что стекла дрожали, где-то в 1 ночи, — поделились подписчики.

Ранее стало известно о пяти дронах, уничтоженных над акваторией Азовского моря. Затем в Красносулинском районе Ростовской области местные жители услышали звук пролетающих БПЛА. Однако в этом муниципалитете беспилотники не сбивали.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Донецк#ПВО#Азовское море#БПЛА#Чертковский район#Красносулинский район#Миллеровский район#Каменск#Юрий Слюсарь
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