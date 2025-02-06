Реку Дон признали одной из самых грязных в России, а в Ростове увольняется прокурор

Posted 6 февраля, 15:57
Published 6 февраля, 15:57
Modified 6 февраля, 16:01
Updated 6 февраля, 16:01
В четверг, 6 февраля, появилась информация об уходе прокурора Олега Фрикеля с должности. Он возглавляет прокуратуру Ростова уже около четырех лет — с мая 2021 года. До этого он на протяжении десяти лет находился на должности главы районной прокуратуры в Томске.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, Олег Фрикель получит повышение и перейдет на другое место работы.
Уточняем, что официальных информации по этому поводу пока не поступило. Также нет сведений о том, куда переведут Олега Фрикеля и когда это произойдет.
По данным Росстата, в период с 28 января по 3 февраля за автомобильный бензин в регионе автовладельцы платили в среднем 60,13 рублей. Это — на 2,3 рубля ниже, чем на прошлой неделе.
Несмотря на это, цена за литр АИ-92 возросла на 11 копеек — теперь он стоит 56 рублей.
Цена на горючее марки АИ-95 подскочила до 62,20 рублей (на 13 копеек больше). Также выросла цена на бензин АИ-98. Автовладельцы заливают его на АЗС в среднем за 81,2 рубля (до этого — 80,9).
Один литр дизельного топлива в регионе обойдется в 66,08 рублей (на 12 копеек выше, чем на прошлой неделе).
Эксперты установили, что загрязнения водных объектов по России выросло на 12% в 2024 году. В их число вошел и Дон, уступив крупным рекам Тобол и Ока. Всего в реке зафиксировали 102 случая загрязнений.
Эксперты уточнили, что чаще всего такое происходит из-за попадания в воду ионов марганца и легкоокисляемых органических веществ.
Напомним, ранее в регионе в Дону обнаружили белые разводы. Оказалось, что это — растворитель краски для водных судов. А в конце января в реке обнаружили странные масляные пятна.