Реку Дон признали одной из самых грязных в России, а в Ростове увольняется прокурор

В четверг, 6 февраля, появилась информация об уходе прокурора Олега Фрикеля с должности. Он возглавляет прокуратуру Ростова уже около четырех лет — с мая 2021 года. До этого он на протяжении десяти лет находился на должности главы районной прокуратуры в Томске.