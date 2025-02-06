Российский бренд запустил линейку бытовой техники

Posted 6 февраля, 06:44
Published 6 февраля, 06:44
Modified 6 февраля, 06:47
Updated 6 февраля, 06:47
Первопроходцами в продажах этого бренда стали чайники. Пока доступны только три модели на выбор. Это чайник со стеклянным корпусом, стальным и пластиковым с эффектом термоса.
Производитель объяснил, почему решил выпускать чайники. По мнению экспертов, именно этот товар становится все более востребованным с каждым годом. По данным GfK, в 2022 году продали 8,5 миллиона таких устройств, а через год — уже 10 миллионов.
— В 2025 году мы планируем расширить линейку и добавить в нее помимо чайников другие устройства: для готовки, уборки и создания уютной атмосферы. Это утюги, пылесосы, блендеры, аромадиффузоры и другие товары, — поделилась планами директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор» Юлия Кудряшова.