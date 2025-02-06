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Posted 6 февраля, 06:44

Published 6 февраля, 06:44

Modified 6 февраля, 06:47

Updated 6 февраля, 06:47

Чайник «Триколор Дом» с пластиковым корпусом

Российский бренд запустил линейку бытовой техники

6 февраля 2025, 06:44
Фото: Пресс-служба «Триколор». Чайник «Триколор Дом» с пластиковым корпусом
Линейка мелкой бытовой техники появилась от российского бренда «Триколор Дом».

Первопроходцами в продажах этого бренда стали чайники. Пока доступны только три модели на выбор. Это чайник со стеклянным корпусом, стальным и пластиковым с эффектом термоса.

Производитель объяснил, почему решил выпускать чайники. По мнению экспертов, именно этот товар становится все более востребованным с каждым годом. По данным GfK, в 2022 году продали 8,5 миллиона таких устройств, а через год — уже 10 миллионов.

Чайник «Триколор Дом» со стеклянным корпусом
Чайник «Триколор Дом» с металлическим корпусом
Чайник «Триколор Дом» со стеклянным корпусом. Фото: Пресс-служба «Триколор»
— В 2025 году мы планируем расширить линейку и добавить в нее помимо чайников другие устройства: для готовки, уборки и создания уютной атмосферы. Это утюги, пылесосы, блендеры, аромадиффузоры и другие товары, — поделилась планами директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор» Юлия Кудряшова.
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