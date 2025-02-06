Ростовводоканал обещал решить проблему с вонючей «рыбной» водой

Posted 6 февраля, 15:29
Published 6 февраля, 15:29
Modified 6 февраля, 15:31
Updated 6 февраля, 15:31
Сообщается, что от воды исходит неприятный «рыбный, болотистый запах» в связи с попаданием летучих органических веществ. Для чистки воды специалисты используют специальную технологию, в составе которой находится активированный уголь в виде порошка.
«Он „собирает“ в себя соединения, придающие запах, и выводится в процессе дальнейшей обработки воды», — информирует источник.
В ведомстве также сообщили, что специалисты продолжают очистку водопроводных сетей в Ростове, в которых накапливаются естественные отложения.