rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 15:29

Published 6 февраля, 15:29

Modified 6 февраля, 15:31

Updated 6 февраля, 15:31

Кран в ванной

Ростовводоканал обещал решить проблему с вонючей «рыбной» водой

6 февраля 2025, 15:29
Фото: Unsplash. Кран в ванной
Специалисты Ростовского Водоканала зафиксировали ухудшение качества воды в Дону, из-за которого она приобрела неприятный запах. Об этом рассказали в городском департаменте ЖКХ.

Сообщается, что от воды исходит неприятный «рыбный, болотистый запах» в связи с попаданием летучих органических веществ. Для чистки воды специалисты используют специальную технологию, в составе которой находится активированный уголь в виде порошка.

«Он „собирает“ в себя соединения, придающие запах, и выводится в процессе дальнейшей обработки воды», — информирует источник.

В ведомстве также сообщили, что специалисты продолжают очистку водопроводных сетей в Ростове, в которых накапливаются естественные отложения.

Дон попал в список самых грязных рек России в 2024 году
Узнать подробнее

Ранее Дон признали одной из самых грязных рек России.

Читайте также:
Дон попал в список самых грязных рек России в 2024 годуВ Шахтах сгорели гараж и новая BMW местного активиста Руфата АлескероваЖительница Ростова показала сокровища, которые нашла на дне Дона
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Последние новости Ростова на сегодня#Дон#Водоканал#Качество воды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика