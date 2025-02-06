Ростовводоканал сообщил об ухудшении качества воды в реке Дон

Posted 6 февраля, 18:07
Published 6 февраля, 18:07
Modified 6 февраля, 18:09
Updated 6 февраля, 18:09
По данным экспертов, качество воды в Дону снизилось из-за летучих органических веществ. Именно они придают воде «неприятный рыбный, болотистый запах».
Для того, чтобы исправить ситуацию, специалисты используют технологию дезодорации воды с помощью активированного угля.
«Он „собирает“ в себя соединения, придающие запах, и выводится в процессе дальнейшей обработки воды», — пишет источник.
Кроме того, в городских водопроводных сетях проводится промывка, которая устраняет естественные отложения в трубах.