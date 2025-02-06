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Posted 6 февраля, 18:07

Published 6 февраля, 18:07

Modified 6 февраля, 18:09

Updated 6 февраля, 18:09

Ростовводоканал сообщил об ухудшении качества воды в реке Дон

Ростовводоканал сообщил об ухудшении качества воды в реке Дон

6 февраля 2025, 18:07
Фото: 1MI. Ростовводоканал сообщил об ухудшении качества воды в реке Дон
Эксперты рассказали об ухудшении качества воды в Дону из-за загрязняющих веществ. Об этом рассказали в городском департаменте ЖКХ и энергетики, ссылаясь на данные Ростовводоканала.

По данным экспертов, качество воды в Дону снизилось из-за летучих органических веществ. Именно они придают воде «неприятный рыбный, болотистый запах».

Для того, чтобы исправить ситуацию, специалисты используют технологию дезодорации воды с помощью активированного угля.

«Он „собирает“ в себя соединения, придающие запах, и выводится в процессе дальнейшей обработки воды», — пишет источник.

Кроме того, в городских водопроводных сетях проводится промывка, которая устраняет естественные отложения в трубах.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#ЖКХ#Дон#Ростовводоканал#Загрязнение#Качество воды
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