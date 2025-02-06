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Posted 6 февраля, 15:45

Published 6 февраля, 15:45

Modified 6 февраля, 15:47

Updated 6 февраля, 15:47

Последствия ДТП

Семь дней в реанимации: курьер из Ростова боится, что виновница ДТП избежит наказания

6 февраля 2025, 15:45
Фото: t.me/ostorozhno_novosti. Последствия ДТП

Курьер из Ростова боится, что виновницу ДТП не накажут из-за влиятельного мужа

Ростовчанин, который провел неделю в реанимации после тяжелого ДТП, боится, что виновница аварии избежит наказания, поскольку ее супруг является влиятельным человеком. Об этом рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Источник сообщает, что в июне 2023 года Ростовчанин Артём Х. попал в аварию, когда работал курьером и во время одной из смен развозил заказы на скутере. Пострадавший столкнулся с машиной марки BMW и «пробил головой стекло».

Позже экспертиза установила, что правила дорожного движения нарушил водитель легковушки, не уступив дорогу скутеру.

Скутер после ДТП с BMW
Скутер после ДТП с BMW. Фото: t.me/ostorozhno_novosti
«Провёл семь дней в реанимации, получил семь переломов, разрыв тканей и сотрясение головного мозга. Перенёс множество операций, предстоит ещё одна в августе этого года», — цитирует источник Артема.

Телеграм-канал пишет, что спустя неделю после ДТП с родственниками пострадавшего связался мужчина, который якобы представился мужем виновницы аварии Юлии П.

Родственники согласились на оплату лечения взамен на отказ от претензий к водителю. Звонивший, дескать, согласился, но при при условии, что Артём признает вину в ДТП. Семья пострадавшего отказала предполагаемому мужу Юлии.

Пострадавший в больнице
Пострадавший в больнице
Пострадавший в больнице
Пострадавший в больнице
Пострадавший в больнице. Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Сообщается, что расследование аварии затягивалось, канал пишет, что пропали материалы уголовного дела, откладывалась экспертиза.

По мнению пострадавшего, это связано с должностью гражданского мужа Юлии, который, как установил канал Ксении Собчак «Осторожно, новости», работает в горадминистрации.

Следователи возбудили дело против Юлии по статье о нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло тяжкий вред здоровью. Однако Артём опасается, что женщина избежит наказания, так как срок давности статьи может истечь уже через четыре месяца.

Уточняем, что официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

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