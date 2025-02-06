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Posted 6 февраля, 12:26

Published 6 февраля, 12:26

Modified 6 февраля, 12:28

Updated 6 февраля, 12:28

Прокурор Олег Фрикель

Стала известна причина увольнения прокурора Ростова Олега Фрикеля

6 февраля 2025, 12:26
Фото: Ростовское областное отделение «Опора России». Прокурор Олег Фрикель

Олег Фрикель уйдет с должности прокурора Ростова на повышение

Олег Фрикель в скором времени покинет должность прокурора Ростова-на-Дону. Как сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах, советник юстиции получит повышение и перейдет на другое место работы.

Об увольнении Олега Фрикеля стало известно 6 февраля. Однако официальной информации об этом пока нет. Поэтому наверняка еще сложно сказать, когда освободится место прокурора донской столицы. Также не уточняется, куда именно переведут Олега Александровича.

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Олег Фрикель возглавляет прокуратуру Ростова без малого четыре года — с мая 2021-го. Ранее он около 10 лет подряд занимал должность главы районной прокуратуры в городе Томске (сначала одного района, затем — другого).

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Увольнение#Правоохранительные органы#Повышение
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