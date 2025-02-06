Стала известна причина увольнения прокурора Ростова Олега Фрикеля

Posted 6 февраля, 12:26
Published 6 февраля, 12:26
Modified 6 февраля, 12:28
Updated 6 февраля, 12:28
Об увольнении Олега Фрикеля стало известно 6 февраля. Однако официальной информации об этом пока нет. Поэтому наверняка еще сложно сказать, когда освободится место прокурора донской столицы. Также не уточняется, куда именно переведут Олега Александровича.
Олег Фрикель возглавляет прокуратуру Ростова без малого четыре года — с мая 2021-го. Ранее он около 10 лет подряд занимал должность главы районной прокуратуры в городе Томске (сначала одного района, затем — другого).