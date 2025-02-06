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Posted 6 февраля, 16:03

Published 6 февраля, 16:03

Modified 6 февраля, 16:05

Updated 6 февраля, 16:05

В 2025 году вырастут выплаты жителям Ростовской области, пострадавшим в ЧС

В 2025 году вырастут выплаты жителям Ростовской области, пострадавшим в ЧС

6 февраля 2025, 16:03
Фото: 1MI.
В 2025 году проиндексируются размеры выплат россиянам, в том числе и жителям Ростовской области, которые пострадали в результате ЧС. Об этом рассказали в МЧС России.

Согласно постановлению правительства России, весной пройдет индексация выплат для граждан, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.

Как рассказал глава российского МЧС Александр Куренков, в 2024 году разовая материальная помощь составила 15 тысяч рублей, а при утрате имущества от 75 до 150 тысяч. Родным погибших выплачивали 1,5 миллиона рублей, а за вред здоровью — от 300 до 600 тысяч.

С 1 апреля 2025 года размеры данных выплат будут проиндексированы на 9,5% с учетом инфляции.

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Ранее стало известно, насколько повысили размер пенсий в регионе.

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