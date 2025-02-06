В 2025 году вырастут выплаты жителям Ростовской области, пострадавшим в ЧС

Как рассказал глава российского МЧС Александр Куренков, в 2024 году разовая материальная помощь составила 15 тысяч рублей, а при утрате имущества от 75 до 150 тысяч. Родным погибших выплачивали 1,5 миллиона рублей, а за вред здоровью — от 300 до 600 тысяч.