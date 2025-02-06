В 60 магазинах «Светофор» в Ростовской области обнаружили опасные продукты

Posted 6 февраля, 18:10
Published 6 февраля, 18:10
Modified 6 февраля, 18:12
Updated 6 февраля, 18:12
Нарушения были выявлены в молочных, мясных и рыбных продуктах в 60 торговых точках в регионе.
Это — отсутствие необходимых документов и маркировки, истекший срок годности, отсутствие должного хранения и упаковки. Всего в регионе зафиксировали 91 нарушение. Кроме того, часть животных продуктов поставляли без ветеринарных документов, которые подтверждают их безопасность для потребителей.
В итоге были выданы предупреждения о недопустимости подобных нарушений. Материалы направили в прокуратуру и Роспотребнадзор.