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Posted 6 февраля, 18:10

Published 6 февраля, 18:10

Modified 6 февраля, 18:12

Updated 6 февраля, 18:12

Продукты в магазине

В 60 магазинах «Светофор» в Ростовской области обнаружили опасные продукты

6 февраля 2025, 18:10
Фото: 1MI. Продукты в магазине
Россельхознадзор выявил грубые нарушения при реализации животной продукции в магазинах «Светофор» в Ростовской области. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены в молочных, мясных и рыбных продуктах в 60 торговых точках в регионе.

Это — отсутствие необходимых документов и маркировки, истекший срок годности, отсутствие должного хранения и упаковки. Всего в регионе зафиксировали 91 нарушение. Кроме того, часть животных продуктов поставляли без ветеринарных документов, которые подтверждают их безопасность для потребителей.

В итоге были выданы предупреждения о недопустимости подобных нарушений. Материалы направили в прокуратуру и Роспотребнадзор.

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До этого более пяти тонн опасного творога пытался реализовать молзавод в регионе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Роспотребнадзор#Просроченные продукты#Нарушения#Россельхознадзор
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