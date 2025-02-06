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Posted 6 февраля, 06:19

Published 6 февраля, 06:19

Modified 6 февраля, 06:32

Updated 6 февраля, 06:32

В Минобороны РФ назвали точное число БПЛА, сбитых над Ростовской областью

В Минобороны России насчитали восемь БПЛА, сбитых над Ростовской областью

6 февраля 2025, 06:19
Фото: mil.ru. В Минобороны РФ назвали точное число БПЛА, сбитых над Ростовской областью
В ночь на 6 февраля Ростовскую область атаковали беспилотники. Сколько дронов удалось сбить военным, сообщает Минобороны России.

Над донским регионом обнаружили восемь дронов. Дежурные средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) уничтожили каждый из них.

По информации губернатора Ростовской области, беспилотники уничтожили в пяти муниципалитетах: Каменске-Шахтинске и Каменском районе, а также в Миллеровском, Чертковском и в Донецке. К счастью, обошлось без последствий для населения и предприятий.

В районе военного аэродрома в Миллерово прогремели взрывы
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В соцсетях местные жители подтвердили, что слышали ночью громкие взрывы и звук пролетающих дронов.

— Я слышала такой гул от беспилотника, — пишет одна из жительниц Чертковского района.

Кроме того, о звуке дронов сообщали в Таганроге, Новошахтинске и Батайске.

Всего за ночь ПВО отработало по 28 украинским БПЛА. Большую часть из них (13 штук) перехватили над Азовским морем. Еще шесть — над Краснодарским краем и один — над Астраханской областью.

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