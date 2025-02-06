В Минобороны России насчитали восемь БПЛА, сбитых над Ростовской областью

Posted 6 февраля, 06:19
Published 6 февраля, 06:19
Modified 6 февраля, 06:32
Updated 6 февраля, 06:32
Над донским регионом обнаружили восемь дронов. Дежурные средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) уничтожили каждый из них.
По информации губернатора Ростовской области, беспилотники уничтожили в пяти муниципалитетах: Каменске-Шахтинске и Каменском районе, а также в Миллеровском, Чертковском и в Донецке. К счастью, обошлось без последствий для населения и предприятий.
В соцсетях местные жители подтвердили, что слышали ночью громкие взрывы и звук пролетающих дронов.
— Я слышала такой гул от беспилотника, — пишет одна из жительниц Чертковского района.
Кроме того, о звуке дронов сообщали в Таганроге, Новошахтинске и Батайске.
Всего за ночь ПВО отработало по 28 украинским БПЛА. Большую часть из них (13 штук) перехватили над Азовским морем. Еще шесть — над Краснодарским краем и один — над Астраханской областью.