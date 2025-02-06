В Ростове-на-Дону впервые может появиться пересадочный тариф в 2025 году

Posted 6 февраля, 08:19
Published 6 февраля, 08:19
Modified 6 февраля, 08:21
Updated 6 февраля, 08:21
На совещании в региональном правительстве под председательством врио губернатора Юрия Слюсаря обсудили проект концепции развития транспортного комплекса Ростовской области на 2025–2030 года. Так, стало известно, что в 2025 году жители Ростова-на-Дону смогут тратить меньше денег на проезд на общественном транспорте. Все это будет возможно благодаря комплексному тарифу «автобус — городская электричка».
Его смысл заключается в том, что пассажир, которому нужно преодолеть длинную дистанцию и добираться до места назначения на автобусе и электропоезде, не будет оплачивать два билета, а приобретет только один. Однако в таком случае пересадку надо совершить в течение 60 минут.
Добавим, что идею с пересадочным тарифом озвучили еще в 2021 году. Однако до сих пор система не была внедрена.
Ранее RostovGazeta рассказала, что проблемы с отслеживанием автобусов на карте в Ростове планируют решить с помощью новой технологией.