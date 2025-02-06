В Ростове-на-Дону впервые может появиться пересадочный тариф в 2025 году

Его смысл заключается в том, что пассажир, которому нужно преодолеть длинную дистанцию и добираться до места назначения на автобусе и электропоезде, не будет оплачивать два билета, а приобретет только один. Однако в таком случае пересадку надо совершить в течение 60 минут.