В Ростове трех человек увезли на скорой после столкновения с грудой бетона

Posted 6 февраля, 13:47
Published 6 февраля, 13:47
Modified 6 февраля, 13:49
Updated 6 февраля, 13:49
Инцидент произошел в 02.30 мск у дома на Пойменной, 2 «Б». 21-летний водитель машины марки Lada Priora не справился с управлением и въехал в бетонные блоки.
В салоне легковушки на тот момент находились два 19-летних пассажира. В итоге всех троих забрали медики на карете скорой помощи. Сейчас правоохранители выясняют детали инцидента.
На фото, которое предоставили сотрудники Госавтоинспекции, видно, что переднюю часть машины расплющило от удара о бетон.
Ранее в регионе на автодороге М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза.