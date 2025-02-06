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Posted 6 февраля, 13:47

Published 6 февраля, 13:47

Modified 6 февраля, 13:49

Updated 6 февраля, 13:49

ДТП на Пойменной, 2Б

В Ростове трех человек увезли на скорой после столкновения с грудой бетона

6 февраля 2025, 13:47
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. ДТП на Пойменной, 2Б
В четверг, 6 февраля, посреди ночи в Ростове произошло столкновение автомобиля с грудой бетона. В машине находились три человека, рассказали в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 02.30 мск у дома на Пойменной, 2 «Б». 21-летний водитель машины марки Lada Priora не справился с управлением и въехал в бетонные блоки.

В салоне легковушки на тот момент находились два 19-летних пассажира. В итоге всех троих забрали медики на карете скорой помощи. Сейчас правоохранители выясняют детали инцидента.

На фото, которое предоставили сотрудники Госавтоинспекции, видно, что переднюю часть машины расплющило от удара о бетон.

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Ранее в регионе на автодороге М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза.

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#Милана Белкина#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия
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