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Posted 6 февраля, 16:33

Published 6 февраля, 16:33

Modified 6 февраля, 16:35

Updated 6 февраля, 16:35

В центре Ростова наладят работу дорожных камер после критики «грузового каркаса»

В центре Ростова наладят работу дорожных камер после критики «грузового каркаса»

6 февраля 2025, 16:33
Фото: 1MI.
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин ответил на критику Юрия Слюсаря об организации движения фур по городу. В своем телеграм-канале он сообщил, как власти будут решать данный вопрос.

Напомним, речь идет о реализации проекта «грузового каркаса» и штрафах за проезд большегрузов по городу. Планировалось, что это уменьшит заторы, снизит количество аварий и улучит экологию.

Ранее Юрий Слюсарь раскритиковал эту реализацию этой идеи и сообщил, что она осталась несовершенной. Так, в итоге штрафы получили даже большегрузы компаний, которые отвечают за жизнеобеспечение города и имеют право ездить по дорогам Ростова.

В своем телеграм-канале Александр Скрябин отметил, что работа видеокамер будет налажена.

«Предложения проанализированы и будут учтены в решении возникшей проблемы. Проработка вопроса будет выполнена совместно с ГИБДД Ростовской области. Скорректируем работу камер видеофиксации в центре города. При этом знаки 3.4 останутся на своих местах», — написал он.

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