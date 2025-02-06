В центре Ростова наладят работу дорожных камер после критики «грузового каркаса»

Posted 6 февраля, 16:33
Published 6 февраля, 16:33
Modified 6 февраля, 16:35
Updated 6 февраля, 16:35
Напомним, речь идет о реализации проекта «грузового каркаса» и штрафах за проезд большегрузов по городу. Планировалось, что это уменьшит заторы, снизит количество аварий и улучит экологию.
Ранее Юрий Слюсарь раскритиковал эту реализацию этой идеи и сообщил, что она осталась несовершенной. Так, в итоге штрафы получили даже большегрузы компаний, которые отвечают за жизнеобеспечение города и имеют право ездить по дорогам Ростова.
В своем телеграм-канале Александр Скрябин отметил, что работа видеокамер будет налажена.
«Предложения проанализированы и будут учтены в решении возникшей проблемы. Проработка вопроса будет выполнена совместно с ГИБДД Ростовской области. Скорректируем работу камер видеофиксации в центре города. При этом знаки 3.4 останутся на своих местах», — написал он.