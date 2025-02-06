В центре Ростова наладят работу дорожных камер после критики «грузового каркаса»

Ранее Юрий Слюсарь раскритиковал эту реализацию этой идеи и сообщил, что она осталась несовершенной. Так, в итоге штрафы получили даже большегрузы компаний, которые отвечают за жизнеобеспечение города и имеют право ездить по дорогам Ростова.